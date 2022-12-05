У РФ могли стратити другого завербованого зека кувалдою по голові, — The Insider

Незадовго до смерті Севальнєв дзвонив своїй дружині, повідомивши, що його розстрілюватимуть. Пізніше Міноборони РФ повідомить, що причиною смерті став сильний удар по голові та осколкові поранення.

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Засудженого Віктора Севальнєва, який командував 7-ю мотострілецькою ротою "народної міліції ЛНР", ймовірно, стратили ударом кувалдою по голові. Про це повідомляє The Insider.

Севальнєв незадовго до своєї смерті зателефонував дружині Лілії 20 листопада. У телефонній розмові він сказав, що його збираються відвезти з лікарні та розстріляти за дезертирство його роти. Запис розмови та інші матеріали виданню передав засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

[ + – ] Рота Севальнєва

"Сьогодні я, завтра інший, ось і все. Ми в них забійний матеріал. Міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми двохсоті і їм пох*ру", — сказав Віктор в останній розмові з дружиною.

Вже 1 грудня у Міноборони повідомили про загибель Севальнєва дружини. Причиною смерті назвали осколкові поранення та потужний удар по голові. Датою загибелі названо 25 листопада.

Зазначається, що Севальнєв відбував термін в ІЧ-3 у Калузькій області. Туди кілька разів приїжджали вербувальники "Групи Вагнера". Спочатку вони завербували сина Олега з тієї ж колонії. Він загинув під час боїв проти України. Після цього його батько Віктор Севальнєв також вирішив іти на фронт, підписавши контракт з Міноборони.

Командиром 7-ї мотострілецької роти Севальнєв став після ліквідації попереднього командира. У листопаді його рота зазнала суттєвих втрат, частина загинула, а друга втекли з фронту. На думку засновника Gulagu.net, Севальнєва могли страчувати за дезертирство підлеглих.

"Група Вагнера" відхрестилася від ліквідації Севальнєва. Нібито він ніколи не був у їхньому складі й не проходив у них навчання. Однак Осєчкін вважає, що до вбивства Севальнєва можуть бути причетні аналоги "групи Вагнера" в окупованому Луганську.

Нагадаємо, Пригожин прокоментував страту зека з "групи Вагнера" Євгена Нужина. Він заявив, що це "собача смерть". Пізніше він заявив, що смерть зека-вагнерівця могли підлаштувати у ЦРУ.