В РФ могли казнить второго завербованного зека кувалдой по голове, – The Insider

Незадолго до смерти Севальнев звонил своей жене, сообщив, что его будут расстреливать. Позже Минобороны РФ сообщит, что причиной смерти стал сильный удар по голове и осколочные ранения.

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Осужденного Виктора Севальнева, который командовал 7-й мотострелковой ротой "народной милиции ЛНР", вероятно, казнили ударом кувалдой по голове. Об этом сообщает The Insider.

Севальнев незадолго до своей смерти позвонил жене Лилии 20 ноября. В телефонном разговоре он сказал, что его собираются увезти из больницы и расстрелять за дезертирство его роты. Запись разговора, а также другие материалы изданию передал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

[ + – ] Рота Севальнева

"Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им пох*ру", — сказал Виктор в последнем разговоре с женой.

Уже 1 декабря в Минобороны сообщили о гибели Севальнева жене. Причиной смерти назвали осколочные ранения и мощный удар по голове. Датой гибели названо 25 ноября.

Отмечается, что Севальнев отбывал срок в ИК-3 в Калужской области. Туда несколько раз приезжали вербовщики "Группы Вагнера". Сначала они завербовали сына Олега из той же колонии. Он погиб в ходе боев против Украины. После этого его отец Виктор Севальнев тоже решил идти на фронт, подписав контракт с Минобороны.

Командиром 7-й мотострелковой роты Севальнев стал после ликвидации предыдущего командира. В ноябре его рота понесла существенные потери, часть погибла, а друга бежали с фронта. По мнению основателя Gulagu.net, Севальнева могли казнить за дезертирство подчиненных.

"Группа Вагнера" открестилась от ликвидации Севальнева. Якобы он никогда не был в их составе и не проходил у них обучения. Однако Осечкин считает, что к убийству Севальнева могут быть причастны аналоги "группы Вагнера" в оккупированном Луганске.

Напомним, Пригожин прокомментировал казнь зека из "группы Вагнера" Евгения Нужина. Он заявил, что это "собачья смерть". Позже он заявил, что смерть зека-вагнеровца могли подстроить в ЦРУ.