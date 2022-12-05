Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

В РФ могли казнить второго завербованного зека кувалдой по голове, – The Insider

ликвидация зека
Виктор Севальнев пошел на фронт вслед за сыном

Незадолго до смерти Севальнев звонил своей жене, сообщив, что его будут расстреливать. Позже Минобороны РФ сообщит, что причиной смерти стал сильный удар по голове и осколочные ранения.

Related video

Осужденного Виктора Севальнева, который командовал 7-й мотострелковой ротой "народной милиции ЛНР", вероятно, казнили ударом кувалдой по голове. Об этом сообщает The Insider.

Севальнев незадолго до своей смерти позвонил жене Лилии 20 ноября. В телефонном разговоре он сказал, что его собираются увезти из больницы и расстрелять за дезертирство его роты. Запись разговора, а также другие материалы изданию передал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

ликвидация кувалдой Fullscreen
Рота Севальнева

"Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им пох*ру", — сказал Виктор в последнем разговоре с женой.

Уже 1 декабря в Минобороны сообщили о гибели Севальнева жене. Причиной смерти назвали осколочные ранения и мощный удар по голове. Датой гибели названо 25 ноября.

Отмечается, что Севальнев отбывал срок в ИК-3 в Калужской области. Туда несколько раз приезжали вербовщики "Группы Вагнера". Сначала они завербовали сына Олега из той же колонии. Он погиб в ходе боев против Украины. После этого его отец Виктор Севальнев тоже решил идти на фронт, подписав контракт с Минобороны.

ликвидация зека Fullscreen

Командиром 7-й мотострелковой роты Севальнев стал после ликвидации предыдущего командира. В ноябре его рота понесла существенные потери, часть погибла, а друга бежали с фронта. По мнению основателя Gulagu.net, Севальнева могли казнить за дезертирство подчиненных.

"Группа Вагнера" открестилась от ликвидации Севальнева. Якобы он никогда не был в их составе и не проходил у них обучения. Однако Осечкин считает, что к убийству Севальнева могут быть причастны аналоги "группы Вагнера" в оккупированном Луганске.

Напомним, Пригожин прокомментировал казнь зека из "группы Вагнера" Евгения Нужина. Он заявил, что это "собачья смерть". Позже он заявил, что смерть зека-вагнеровца могли подстроить в ЦРУ.