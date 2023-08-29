Территориальная претензия: картографический сервис Китая изобразил остров РФ своим (фото)

Представлен новый набор официально одобренных карт КНР за 2023 год, где Большой Уссурийский остров "отдали" Китаю.

Китайский государственный сайт "Картографический сервис стандартных карт" выпустил карты, где Большой Уссурийский остров изобразил своим. На сайте Картографического сервиса стандартных карт опубликованы новые изображения.

Представлен новый набор официально одобренных карт КНР за 2023 год. На нем и есть соответствующие изменения.

Фото: Картографический сервис стандартных карт

Большой Уссурийский остров

Большой Уссурийский остров — речной остров расположенный в месте слияния рек Амур и Уссури, в непосредственной близости к городу Хабаровск. Остров, разделенный между Китаем и РФ. Его площадь составляет около 350 км². Он расположен рядом с китайским островом Yinlong (Тарабаров) и еще нескольких десятков маленьких островков.

Между Россией и Китаем спор за контроль над островом продолжается фактически с 1860 года. Граница между государствами была проведена по реке Амур, которая не принадлежит никому, а статус островов был неопределенным.

В 1920-1930-е годы были "взяты под охрану" войсками СССР.

С 1964 года территорию оспаривала КНР. В 2004 году был заключен и в 2005 году ратифицирован договор о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского (170 км² из 350), всего Тарабарова и некоторых мелких островов.

В октябре 2008 года Россия передала Китаю контроль над половиной Большого Уссурийского острова и островом Тарабаров на реке Амур.

Фото: Google Maps

Напомним, в конце июля стало известно, что отношения Москвы и Токио ухудшились после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. При том, что Япония имеет определенные территориальные претензии к России. Как информирует издание Bloomberg, в прошлом году Китай и Россия провели в общей сложности шесть совместных военных учений, что является наибольшим показателем за последние два десятилетия. Япония имеет территориальные споры с обоими государствами, а ее отношения с Россией оказались более испорченными после того, как в прошлом году глава Кремля Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину. Токио даже отправлял Украине нелетальную помощь.