Отношения с Москвой ухудшаются: Япония считает военные учения Китая и РФ провокацией, — СМИ

По словам журналистов, отношения Москвы и токио ухудшились после начала полномасштабного вторжения в РФ в Украину. При том, что Япония имеет территориальные претензии к России.

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Япония выразила серьезную обеспокоенность совместными учениями Китая и России, назвав их провокацией против себя. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что в прошлом году Китай и Россия провели шесть совместных военных учений, что является наибольшим показателем за последние два десятилетия.

По словам журналистов, у Японии есть территориальные споры с обеими странами, а ее отношения с Россией становятся все более испорченными после того, как в прошлом году глава Кремля Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину. Токио даже отправлял Украине нелетальную помощь.

И вот Министерство обороны Японии выразило особую озабоченность по поводу совместных китайско-российских патрулях бомбардировщиков, которые были организованы во время проведения в Японии саммита лидеров стран-членов группы Quad в 2022-м году.

В материале говорится, что на фоне углубления сотрудничества России и Китая, Япония хочет усилить связи со своими партнерами. Среди них США и Южная Корея. Кроме того, в прошлом году Япония приняла новые документы по оборонной политике и изложила планы по увеличению военных расходов примерно на 60% в течение пяти лет.

Напомним, что министр обороны РФ назвал армию КНДР "сильнейшей в мире". Шойгу поблагодарил Северную Корею за прием и подтвердил намерение Москвы укреплять сотрудничество с Северной Кореей.

Кроме того, журналисты сообщили, что в КНДР показали возможности нового танка M2020. Анализируя кадры корейских СМИ эксперты отметили, что танк продемонстрировал "впечатляющую дальность стрельбы". В то же время, по некоторым данным, орудие ОБТ не имеет автомата заряжания и не может вести огонь управляемыми ракетами.