Відносини з Москвою погіршуються: Японія вважає військові навчання Китаю і РФ провокацією, — ЗМІ

За словами журналістів, відносини Москви і токіо погіршилися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При тому, що Японія має територіальні претензії до Росії.

Related video

Японія висловила серйозну стурбованість спільними навчаннями Китаю і Росії, назвавши їх провокацією проти себе. Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що минулого року Китай і Росія провели шість спільних військових навчань, що є найбільшим показником за останні два десятиліття.

За словами журналістів, Японія має територіальні суперечки з обома країнами, а її відносини з Росією стають дедалі більш зіпсованими після того, як торік очільник Кремля Володимир Путін почав своє повномасштабне вторгнення в Україну. Токіо навіть відправляв Україні нелетальну допомогу.

І ось Міністерство оборони Японії висловило особливе занепокоєння з приводу спільних китайсько-російських патрулів бомбардувальників, які було організовано під час проведення в Японії саміту лідерів країн-членів групи Quad у 2022-му році.

У матеріалі йдеться про те, що на тлі поглиблення співпраці Росії та Китаю, Японія хоче посилити зв'язки зі своїми партнерами. Серед них США і Південна Корея. Крім того, торік Японія ухвалила нові документи з оборонної політики і виклала плани щодо збільшення військових витрат приблизно на 60% протягом п'яти років.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ назвав армію КНДР "найсильнішою у світі". Шойгу подякував Північній Кореї за прийом і підтвердив намір Москви зміцнювати співпрацю з Північною Кореєю.

Крім того, журналісти повідомили, що в КНДР показали можливості нового танка M2020. Аналізуючи кадри корейських ЗМІ експерти зазначили, що танк продемонстрував "вражаючу дальність стрільби". Водночас, за деякими даними, знаряддя ОБТ не має автомата заряджання і не може вести вогонь керованими ракетами.