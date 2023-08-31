В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни мужчину за сообщения в Twitter (фото)

Мужчине, по информации Human Rights Watch, только через год предоставили адвоката накануне судебного заседания. У осужденного было всего девять подписчиков в соцсети.

Мухаммеда аль Гамди, жителя Саудовской Аравии, приговорили к смертной казни за критику власти в сервисе микроблогов X (Twitter). Об этом сообщает Human Rights Watch.

У мужчины было всего девять подписчиков, но это не помешало начать против него соответствующие действия. В Human Rights Watch заявили, что власти страны должны отменить приговор, ведь это провоцирует эскалацию со стороны правительства и подавляет свободу слова и мирного политического протеста.

Специализированный уголовный суд и антитеррористический трибунал Саудовской Аравии осудил 54-летнего мужчину за объявление мыслей в интернете. Учителя на пенсии обвинили в том, что обвинения аль-Гамди включают заговор против руководства государства, подрыв институтов и поддержку террористической идеологии.

Саудовские следователи во время допроса спрашивали его о политических взглядах и сообщениях в соцсетях. У Аль-Гамди не было адвоката почти год. Он получил защитника только непосредственно накануне судебного заседания.

Фото: Human Rights Watch

Правозащитники заявили, что это дело свидетельствует о динамике интенсивного подавления критики, опубликованной в социальных сетях, даже через учетные записи, у которых незначительное количество подписчиков. Это признак усиления давления со стороны властей на местное население, которое не соглашается с действиями чиновников.

Напомним, в мае в Северной Корее приговорили 2-летнего мальчика и его родителей к пожизненному лишению свободы. Малыш и вся его семья оказались за решеткой в связи с религиозными убеждениями. В отчете Госдепартамента США говорится о том, что двухлетнего ребенка отправили в лагерь после того, как у его родителей-христиан нашли дома Библию.