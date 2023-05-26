Проведет всю жизнь в лагере: 2-летний мальчик приговорен к пожизненному заключению

Малыш и вся его семья были заключены по религиозным убеждениям — до конца своей жизни они пробудут в тюремном лагере.

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В Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей. Об этом идет речь в докладе Госдепартамента США, сообщает mirror.co.uk.

Согласно отчету Государственного департамента США, двухлетний ребенок проведет всю свою жизнь в лагере после того, как у его родителей-христиан нашли дома Библию.

Отмечается, что в Северной Корее жестоко преследуют христиан, их пытают, бросают в тюрьму и убивают. Несколько случаев убийства жителей Северной Кореи за то, что они христиане, также были включены в отчет. В частности, в 2011 году в Северной Корее из-за религиозных убеждений расстреляли женщину и ее внука. Некоторых замучили лишением сна, в частности одну женщину в единичной камере. Она покончила с собой в 2020 году после того, как охранники отказались дать ей спать.

Некоторые верующие рассказали о так называемых "голубиных пытках", когда их подвешивали со связанными за спиной руками, и они не могли сидеть или стоять несколько дней подряд.

"Это было самое болезненное из всех пыток. Это было так больно, что я почувствовал, что лучше умереть", — рассказал мужчина, ставший жертвой пыток.

В отчете говорится, что несколько северокорейских христиан скрывали свою веру от своих детей, поскольку в стране детей поощряют рассказывать своим учителям о любых признаках веры в доме их родителей.

Официально по Конституции Северная Корея гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания и в качестве доказательства этому режим приводит церкви, построенные в Пхеньяне. В отчете Госдепартамента США есть показания одного мужчины, который сказал, что людей могут арестовать только за то, что они немного задержались возле церкви, или просто постоянно проезжают мимо них на авто.

Последователей шаманизма в Северной Корее могут наказать заключение в лагере принудительного труда от 3-х лет, а христиан могут казнить или заключить в тюрьму от 15 лет до пожизненно. Наказание также распространяется на 3 поколения ближайших родственников осужденного.

Около 70 000 христиан были арестованы за свою веру во время режима Ким Чен Ына.

Напомним, что в Южной Корее пассажир открыл дверь самолета во время полета. Поэтому 9 человек доставили в ближайшую больницу из-за проблем с дыханием. В управлении образования Чеджу уточнили, что 8 из оказавшихся в больнице были школьниками.

Ранее сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выражая поддержку в связи с войной на территории Украины.