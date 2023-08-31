В центре Йоханнесбурга случился масштабный пожар: погибло 73 человека (видео)

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Количество жертв может увеличиться.

В четверг, 31 августа, в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южной Африки, произошел масштабный пожар, унесший жизни по меньшей мере 73 человек, среди которых также было семеро детей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно информации от Службы по чрезвычайным ситуациям, эта трагедия оказалась одной из самых страшных в истории страны. В результате происшествия 52 человека получили ранения.

В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека

Представитель службы Роберт Мулаудзи сообщил, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Согласно его словам, количество жертв может увеличиться.

Он рассказал, что в пятиэтажке было "неформальное поселение". Сообщается, что ранее здание было заброшено, но во время пожара в нем жили люди.

Власти заявили, что пламя в основном потушили, но дым все еще просачивается из почерневшего здания в центре Йоханнесбурга.

Реакция Украины на пожар в Йоханнесбурге

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамафоси, родным и близким погибших.

Напомним, 31 августа сообщалось, что экстремальные лесные пожары стали чаще на 25% из-за изменений климата. Новое исследование обнаружило связь между растущей глобальной температурой и беспощадными пожарами, распространяющимися со скоростью 4 000 га в день.

Кроме этого, 22 августа в Греции на месте лесных пожаров нашли 18 обгоревших тел. Поскольку о пропаже людей не заявляли, пожарные считают, что погибшие — мигранты. Страна уже месяц страдает от крупных пожаров из-за сильной жары.