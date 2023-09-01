Участвовали в создании оружия массового поражения: США ввели новые санкции против РФ

Ограничения направлены против двух лиц, которые непосредственно поддерживали или помогали получить прибыль для организаций КНДР, связанных с разработкой ядерного оружия. Под санкции также попала компания, которая принадлежит одному из фигурантов санкционного списка.

Совместно с Южной Кореей и Японией США применили санкции в отношении трех лиц — двух физических и одного юридического, которые связаны с получением прибыли для незаконного развития вооружений массового поражения и баллистических ракет в КНДР. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

В источнике говорится, что санкции были наложены на двух лиц, которые непосредственно поддерживали или оказывали помощь организациям из КНДР, связанным с разработкой оружия массового поражения, а также на компанию, которая принадлежит одному из этих лиц, и которая также участвовала в получении прибыли для указанных организаций.

Согласно заявлению Минфина США, санкции введены против Чон Чин Йона, Сергея Козлова и ООО Интеллект.

Сообщается, что эти меры были предприняты в ответ на попытку КНДР запустить разведывательный спутник на орбиту 23 августа, что представляло собой вторую неудачную попытку в течение трех месяцев.

Отмечается, что Чон Чин Йон работал с Сергеем Козловым для координации использования строителей КНДР в России и был директором одной из компаний Козлова.

При этом Козлов помогал Чон Чин Ену в закупке предметов, которые обычно используются в судостроительной промышленности.

Указывается, что Чон Чин Йон был вовлечен в координацию московского проекта, связанного с строительством, который включал сотрудничество между ООО Интеллект и Второй академией естественных наук (SANS). За участие или попытку участия в такой деятельности или транзакциях, которые существенно способствовали распространению оружия массового поражения или средств его доставки, в 2010 году были введены санкции.

Напомним, что в Пхеньяне признали, что запустили две баллистические ракеты по "южным гангстерам", то есть Южной Корее, в рамках имитации ядерного удара в ходе военных учений.

Ранее уже сообщалось, на параде в Северной Корее присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Ему показали северокорейский танк M2020, который является смесью российской Арматы и американского Абрамса.