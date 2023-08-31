Южная Корея провела ядерный удар "выжженной земли" по "южным гангстерам", — СМИ

Руководство КНДР заявляет, что испытания были ответом на пролет американских бомбардировщиков дальнего действия B-1B в ходе совместных воздушных учений с Южной Кореей.

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В Пхеньяне признали, что запустили две баллистические ракеты по "южным гангстерам", то есть Южной Корее, в рамках имитации ядерного удара в ходе военных учений. Об этом сообщает The Mirror.

Напряженность в регионе возрастает, а имитацию применения ядерного оружия с использованием баллистических ракет назвали ударом "по выжженной земле".

По данным северокорейских СМИ, инцидент произошел накануне около полуночи по местному времени. Проводилась отработка "ударов по выжженной земле" — по крупным командным центрам и аэродромам Южной Кореи.

Руководство страны заявляет, что испытания были ответом на пролет американских бомбардировщиков дальнего действия B-1B в ходе совместных воздушных учений с Южной Кореей.

"В среду вечером КНА провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по выжженной земле по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных гангстеров "ЮК", — говорится в заявлении Генштаба армии КНДР.

По оценкам Южной Кореи и Японии, две ракеты малой дальности преодолели расстояние в 360–400 километров, после чего упали в водах между Корейским полуостровом и Японией. В Южной Корее оценили произошедшее как "серьезную провокацию", которая угрожает международной безопасности и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

В отчете Северной Кореи сообщается, что у страны есть оперативные планы по совершению полномасштабных атак на своих южных соседей.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что решительно осуждает Пхеньян за открытое заявление о намерении атаковать. Пхеньян предупредили об "ошеломительным ответе" со стороны Южной Кореи, США и Японии, если провокации и военные угрозы продолжатся.

Напомним, что в Южной Корее разработали артиллерийский боеприпас повышенной дальности.

Также сообщалось что Сеул впервые заказал 150 танков K2 с собственной системой активной защиты.