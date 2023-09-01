"Он меня называет своим другом": Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином (видео)

По словам российского лидера, председатель Китая "много лично делает" для укрепления отношений между двумя странами. При этом Путин заявил, что и сам считает его другом.

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени состоится его встреча с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом лидер страны-агрессора заявил 1 сентября в ходе открытого урока "Разговор о важно", передает российское агентство "ТАСС".

"У нс будут мероприятие и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом", — завил Путин.

Он отметил, что лидер КНР "много лично делает" для развития двусторонних отношений и связей.

"И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению — по направлению развития гуманитарных контактов", — добавил Путин.

Последняя встреча Путина и Си

Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 20 марта 2023 года. Путин тогда заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации в Украине. А Си заявил, что, по его мнению, в следующем году россияне поддержат кандидатуру Путина на выборах, поскольку "благодаря его сильному руководству страна достигла больших высот".

Отметим, что в канун визита росСМИ опубликовали статью китайского лидера об отношениях с Россией. В ней Си Цзиньпин в очередной раз назвал войну в Украине "кризисом", отметил необходимость выполнения "мирного плана Китая" и заявил, что российско-китайские отношения обречены на "вечную дружбу" и экономический успех.