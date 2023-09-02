В Instagram и Facebook могут ввести платную подписку, – WSJ

По данным журналистов, компания Meta рассмотрит внедрение платных версий своих продуктов, в которых не будет рекламы.

Американская компания Meta может ввести платные версии Facebook и Instagram, которые предусматривают отсутствие рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех лиц, знакомых с планами компании.

Сообщается, что подобный шаг может быть ответом на политику Евросоюза и постановления суда, ограничивающие практику сбора данных Meta. Инсайдеры отмечают, что платные подписки помогли бы решить проблемы, которые выявляют проверки регулирующих органов ЕС.

В частности, речь идет о нарушениях конфиденциальности, так как реклама в соцсетях основывается на анализе данных пользователей. Так, в июле высший суд ЕС запретил Meta объединять данные о пользователях, собранные в Facebook, Instagram, WhatsApp и прочих источниках.

Кроме того, в январе Meta оштрафовали в Ирландии на 390 миллионов евро за принуждение пользователей принимать персонализированную рекламу в качестве условия использования Facebook.

Журналисты также предполагают, что Марк Цукерберг пытается "оживить" свой бизнес, так как глобальные экономические потрясения отрицательно сказались на продаже рекламы.

Напомним, что владелец Twitter Илон Маск и ее бывший глава Джек Дорси обвинили новую социальную сеть Threads в сборе "важных персональных данных". Дорси опубликовал в Twitter скриншот с перечнем информации, которую с согласия пользователя будет собирать соцсеть.

Еще мы сообщали, что YouTube может запретить блокировщики рекламы и хочет брать деньги за Full-HD качество. Компания уже активно тестирует функции, которые помогут ей бороться с "халявщиками".

Фокус также писал о том, что политика верификации реальных пользователей в Twitter стала причиной грандиозного скандала в мировом истеблишменте. Звезды отказывались платить и отметили, что теперь "синяя галочка" ни стоит ни копейки.