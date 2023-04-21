Страсти по "синей галочке" Twitter: почему знаменитости не хотят платить Илону Маску

Новая политика верификации реальных пользователей в Twitter стала причиной грандиозного скандала в мировом истеблишменте. Звезды отказываются платить и говорят, что теперь "синяя галочка" ни стоит ни копейки.

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Со вчерашнего дня Twitter под управлением Илона Маска стал выполнять свое обещание и удалять старые отметки о верификации у тех, кто их имел. "Синей галочки" лишился, например, Папа Римский. В ответ знаменитости разделились на два лагеря: одни собираются платить за обновленную "галочку", другие считают, что эта отметка потеряла любой смысл. Фокус вводит своих читателей в курс этого скандала и расскажет о его сути простыми словами.

В чем суть реформ верификации

Все очень просто. Раньше заветную отметку подтвержденного, реального пользователя в Twitter могли получить только избранные: политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, знаменитые ученые, подтвержденные СМИ и так далее.

В общем, люди и организации, которые реально влияют на социум и верификация учетных записей которых была важным показателем того, что информация из конкретного аккаунта исходит от реальной персоны, а не от различных "фейкометов" и прочих интернет-хулиганов.

Илон Маск купил Twitter за баснословные $43 млрд и тут же по привычке стал эпатировать публику. Он решил, что одним из способов улучшить финансовое положение соцсети станет открытый доступ к отметкам верификации всем желающим заплатить $8 в месяц, подтвердив свой номер телефона.

Теперь любой желающий может получить отметку об оригинашльности своей учетной записи. Фото: Скриншот

То есть, заплатив эту небольшую сумму, любой интернет-тролль или "фейкомет" может зарегистрировать себе учетную запись, например Папы Римского и она будет выглядеть в глазах людей, как настоящая.

Так оно и случилось. Соцсеть наводнили поддельные политики, знаменитости и СМИ с "синими галочками". Twitter отреагировал тем, что запретил верификацию с помощью отметки всем учетным записям, существующим менее 90 дней.

Однако это не решило проблему, ведь соцсеть и до этого годами была заполнена поддельными профилями хитрецов, желающими выдать себя за известную личность. Теперь они могут получить вожделенную "галочку" предоставив свой номер телефона и заплатив немного денег.

Разошлись как в море корабли

Конечно, дипломатические организации, правительственные структуры и прочие политические силы, опасаясь провокаций и фейков, не могут отказаться от специальной отметки и будут платить Маску, чтобы он не придумал и какую бы плату не запросил. Но вот знаменитости волны делать что захотят.

Поэтому в сегменте звезд музыки, кино, спорта и литературы произошел раскол. Знаменитости разделились на тех, кто будет продолжать платить Илону и на тех, кто считает, что "синяя галочка" потеряла свою силу.

Среди согласившихся с новыми правилами верификации Рианна, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Бритни Спирс, The Weeknd, Cardi B, Дэвид Гетта и Снуп Догг, например. Со стороны Голливуда Маска поддержали актеры Райан Рейнольдс, Крис Хемсворт, Хью Джекман и Нил Патрик. Среди спортсменов теннисист Новак Джокович, а также звезды НБА Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони и профессиональный рестлер Джон Сина.

Звезда НБА Леброн Джеймс отказался платить Илону Маску Фото: Скриншот

Журналисты отмечают, что если этот водораздел продолжится, то Twitter будет наполнен ультраправыми политиками и их глашатаями. Например, "синюю галочку" сохранил Такер Карлсон (пропагандист республиканцев, которого любят цитировать СМИ России), а так же Джордан Петерсон, Бен Шапиро и Джо Роган.

В лагерь тех, кто не хочет платить Маску ни копейки перешли звезда НБА Леброн Джеймс, король ужастиков Стивен Кинг, звезда "Стартрека" Уильям Шатнер и актриса Холли Берри.

Король ужасов не стал сдерживать своих эмоций и высказался на тему новых правил верификации в Twitter. Фото: Скриншот

Пока что Илон Маск не решился лишить "синих галочек" звезд литературы и спорта, а вот Холли Берри осталась без отметки, хотя и написала, что и без ее наличия продолжит выкладывать сообщения в соцсеть.

Холли Берри лишилась "синей отметки" и ее это вообще не смущает. Фото: Скриншот

Реформа провалилась

Как отмечают журналисты и эксперты по соцсетям, реформа Илона Маска с верификацией полностью провалилась. Даже несмотря на то, что "синюю галочку" теперь может получить любой, только около 600 тысяч из 250 миллионов пользователей Twitter оформили платную подписку. Если говорить о знаменитостях, то на данный момент менее 5% из зарегистрированных в соцсети решили сохранить галочку за $8.

Ранее Фокус писал, что Илона Маска "штормит": он взялся за создание ИИ, хотя недавно возмущался развитием нейросетей.