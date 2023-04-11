Илона Маска "штормит": он взялся за создание ИИ, хотя недавно возмущался развитием нейросетей

Миллиардер после покупки тысяч графических процессоров решил создать генеративный искусственный интеллект для своей социальной сети Twitter.

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Люди, которые входят в близкое окружение Илона Маска утверждают, что несмотря на критику искусственного интеллекта и подписанное открытое письмо с призывом приостановить разработки в этой области, он решил развивать свою нейросеть, сообщает Business Insider.

По словам двух анонимных источников, близко знакомых с компанией, миллиардер недавно приобрел для платформы Twitter около 10 000 дорогостоящих специализированных графических процессоров. Технологические компании обычно используют графические процессоры для работы с большими моделями ИИ, учитывая вычислительную нагрузку, которую требует новая технология.

Инсайдеры говорят, что проект Маска по искусственному интеллекту находится на ранней стадии, хотя один человек сказал, что покупка такого большого количества дополнительных вычислительных мощностей показала, что он "привержен" его развитию. К тому же, у него есть все для обучения LLM (Large Language Models – больших языковых моделей) на огромной базе социальной сети.

Маск также привлек новые таланты в области искусственного интеллекта в Twitter. К началу марта он официально нанял инженеров Игоря Бабушкина и Мануэля Кройса из исследовательской дочерней компании Alphabet, DeepMind. По крайней мере, с февраля Маск обращался к людям в области ИИ, в том числе к Бабушкину, с предложением начать собственное предприятие по ИИ, чтобы конкурировать с ChatGPT.

По словам знакомых людей, неясно, для чего именно Twitter будет использовать генеративный ИИ. Одним из применений может быть улучшение поиска, на недостатки которого Маск жаловался. Еще одно возможное использование — реклама, основа платформ социальных сетей. Генеративный ИИ способен, если его правильно обучить, создавать новые рекламные изображения и текст для целевой аудитории.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск переименовал Twitter в Titter: по крайней мере, сделал это с помощью вывески.