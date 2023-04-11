Ілона Маска "штормить": він взявся за створення ШІ, хоча нещодавно обурювався розвитком нейромереж

Мільярдер після покупки тисяч графічних процесорів вирішив створити генеративний штучний інтелект для своєї соціальної мережі Twitter.

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Люди, які входять до близького оточення Ілона Маска, стверджують, що попри критику штучного інтелекту та підписаний відкритий лист із закликом призупинити розробки в цій галузі, він вирішив розвивати свою нейромережу, повідомляє Business Insider.

За словами двох анонімних джерел, близько знайомих із компанією, мільярдер нещодавно придбав для платформи Twitter близько 10 000 дорогих спеціалізованих графічних процесорів. Технологічні компанії зазвичай використовують графічні процесори для роботи з великими моделями ШІ, враховуючи обчислювальне навантаження, яке вимагає нова технологія.

Інсайдери кажуть, що проєкт Маска зі штучного інтелекту знаходиться на ранній стадії, хоча одна людина сказала, що покупка такої великої кількості додаткових обчислювальних потужностей демонструє, що він "відданий" його розвитку. До того ж він має все для навчання LLM (Large Language Models – великих мовних моделей) на величезній базі соціальної мережі.

Маск також залучив нові таланти в галузі штучного інтелекту у Twitter. На початку березня він офіційно найняв інженерів Ігоря Бабушкіна та Мануеля Кройса з дослідницької дочірньої компанії Alphabet, DeepMind. Принаймні з лютого Маск звертався до людей в області ШІ, зокрема до Бабушкіна, з пропозицією розпочати власне підприємство з ШІ, щоб конкурувати з ChatGPT.

За словами знайомих людей, неясно, для чого саме Twitter використовуватиме генеративний ШІ. Одним із застосувань може бути покращення пошуку, на недоліки якого Маск скаржився. Ще одне можливе використання – реклама, основа платформ соціальних мереж. Генеративний ШІ здатний, якщо його правильно навчити, створювати нові рекламні зображення та текст для цільової аудиторії.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск перейменував Twitter у Titter : принаймні зробив це за допомогою вивіски.