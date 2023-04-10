Ілон Маск перейменував Twitter на Titter: принаймні зробив це за допомогою вивіски

Користувачі соцмережі відреагували на це так: "Чудовий жарт, якщо тобі 12 років".

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Одіозний Ілон Маск знову наробив галасу черговою своєю витівкою: він "перейменував" свою соцмережу Twitter зафарбувавши літеру "W" на вивісці будівлі своєї штаб-квартири в Сан-Франциско. Таким чином Twitter ("щебетання") тепер читається як Titter ("груди", хоча на слензі звучить грубіше).

На день раніше вже з'явилося фото, де вивіска просто завішана брезентом, проте Маск написав у своєму акаунті, що власник будівлі обурився і сказав, що компанія не має права змінювати літери в назві згідно із законом. Тоді Ілон розв'язав проблему просто – він зафарбував літеру, зберігши її на своєму місці.

Замість брезента Маск використав фарбу та зафарбував букву "W". Фото: Скріншот

Користувачі відреагували на чергову буфонаду Ілона неоднозначно. Дехто, звичайно ж, підтримав свого кумира, і їм сподобався жарт. Інші сказали, що такий гумор "справді добрий, коли тобі 12 років". Також багато людей вважають це вчинком шовініста.

ІТ-журналісти зазначають, що Маск не вперше невдало жартує на тему жіночих грудей і таке траплялося раніше. Наприклад, у 2021 році він заявив, що збирається заснувати Техаський інститут технологій та науки (скорочено TITS). На щастя, чи, на жаль, Ілон так і не реалізував цей план.

В Ілона Маска якийсь "пунктик" на тему жартів про жіночі груди.

Також користувачі кажуть, що поведінку Маска останнім часом складно назвати адекватною. Мабуть, дається взнаки напруга від того, що Twitter не в кращому фінансовому становищі, а Маск піддається критиці за свої невдалі управлінські та маркетингові ініціативи.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск не захотів видаляти твіт Медведєва про "зникнення України": виступає проти будь-якої цензури.