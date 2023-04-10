Илон Маск переименовал Twitter в Titter: по крайней мере, сделал это с помощью вывески

Пользователи соцсети отреагировали на это так: "Отличная шутка, если тебе 12 лет".

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Илон Маск опять наделал шуму очередной своей выходкой: он "переименовал" свою соцсеть Twitter закрасив букву "W" на вывески здания своей штаб-квартиры в Сан-Франциско. Таким образом Twitter ("щебетание") теперь читается как Titter ("грудь", хотя на сленге звучит грубее).

Днем ранее уже появилось фото, где вывеска просто завешена брезентом, однако Маск написал в своем аккаунте, что владелец здания возмутился и сказал, что компания не имеет права менять буквы в названии согласно закону. Тогда Илон решил проблему просто — он закрасил букву, сохранив ее на своем месте.

Вместо брезента Маск использовал краску и закрасил букву "W". Фото: Скриншот

Пользователи отреагировали на очередную буффонаду Илона неоднозначно. Некоторые, конечно же, поддержали своего кумира, и им понравилась шутка. Другие сказали, что такой юмор "действительно хорош, когда тебе 12 лет". Так же многие люди посчитали это поступком шовиниста.

ИТ-журналисты отмечают, что Маск не впервые неудачно шутит на тему женской груди и подобное случалось ранее. Например, в 2021 году он заявил, что собирается основать Техасский институт технологий и науки (сокращенно TITS). К счастью, или к сожалению, Илон так и не реализовал этот план.

У Илона Маска какой-то "пунктик" на тему шуток о женской груди.

Так же пользователи говорят, что поведение Маска в последнее время сложно назвать адекватным. Видимо, сказывается напряжение от того, что Twitter не в лучшем финансовом положение, а Маск поддается критике за свои неудачные управленческие и маркетинговые инициативы.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск не захотел удалять твит Медведева об "исчезновении Украины": выступает против любой цензуры.