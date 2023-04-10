"Не буду заниматься цензурой": Маск не захотел удалять твит Медведева об "исчезновении Украины"

Миллиардер свое решение объяснил тем, что любая новость по сути уже является пропагандой, поэтому люди должны сами решать как относится к тому или иному высказыванию.

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Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск отказался удалить пропагандистскую запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Соответствующее заявление бизнесмен сделал сегодня, 10 апреля, в ответ на один из вопросов пользователей соцсети.

Он прокомментировал это тем, что любая новость по сути уже пропаганда, и люди должны сами решать, как относиться к тому или иному высказыванию. Речь идет о заявлении Медведева накануне о том, что "Украина никому не нужна и защищать ее некому".

Он также заявил, что сам чуть-ли не жертва пропаганды, потому что кто-то в сети распространил информацию о том, что Путин якобы назвал его военным преступником за помощь Украине.

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг", — заявил он.

Маск также подчеркнул, что Twitter не будет "ни продвигать, ни ограничивать" российские правительственные аккаунты. Но "заниматься "цензурой" тоже не будет.

Напомним, 8 апреля тестирование Twitter показало, что в рекомендациях другим пользователям система выдает официальный аккаунт президента РФ Владимира Путина, страницу Министерства иностранных дел РФ и посольства РФ в Великобритании, которые ранее были под ограничениями.

Маск неоднократно призывал Украину отдать свои территории РФ во избежание третьей мировой.

6 марта Twitter перестал защищать пользователей от российской пропаганды. А в феврале миллиардер назвал Революцию Достоинства "переворотом.