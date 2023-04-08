Twitter "разморозил" аккаунты Путина и МИД РФ, — расследование

После начала российско-украинской войны Twitter перестал показывать в поиске официальную страницу президента РФ, МИД и посольства РФ в Великобритании. Однако по состоянию на сейчас, как подтвердил расследователям экс-директор компании, все ограничения со страниц официальных ведомств РФ были сняты.

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В социальной сети Twitter сняли все ограничения с аккаунта российского президента Владимира Путина, после того, как соцсеть купил бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщил The Telegraph в пятницу, 7 апреля.

Тестирование Twitter показало, что в рекомендациях другим пользователям система выдает официальный аккаунт президента РФ Владимира Путина, страницу Министерства иностранных дел РФ и посольства РФ в Великобритании.

Все они попали под ограничения после 24 февраля 2022 года, с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Тогда Twitter заявил, что не будет распространять или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах.

Это означало, что российские аккаунты и страницы не будут больше рекомендовать пользователям.

Тем не менее, тесты, проведенные The Telegraph на прошлой неделе, показали, что учетные записи российских государственных органов фигурируют в верхней части некоторых результатов поиска и будут отображаться в предложениях других учетных записей.

Бывший руководитель Twitter подтвердил журналистам, что это стало отменой прошлогодних мер.

"Было бы крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства и персонала компании", — сказал он медиа.

Напомним, 6 марта стало известно, что Twitter перестал защищать пользователей от российской пропаганды. По информации ВВС, Илон Маск уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети.

Мы также писали о том, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова разозлил украинцев повторением нарративов российской пропаганды. Он назвал Революцию Достоинства "переворотом", написав об этом в своем твиттере 25 февраля.