Twitter "розморозив" акаунти Путіна та МЗС РФ, — розслідування

Після початку російсько-української війни Twitter перестав показувати у пошуку офіційну сторінку президента РФ, МЗС та посольства РФ у Великій Британії. Однак, станом на зараз, як підтвердив розслідувачам екс-директор компанії, всі обмеження зі сторінок офіційних відомств РФ були зняті.

Related video

У соціальній мережі Twitter зняли всі обмеження з облікового запису російського президента Володимира Путіна, після того, як соцмережу купив бізнесмен Ілон Маск. Про це повідомив The Telegraph у п'ятницю, 7 квітня.

Тестування Twitter показало, що в рекомендаціях іншим користувачам система видає офіційний обліковий запис президента РФ Володимира Путіна, сторінку Міністерства закордонних справ РФ та посольства РФ у Великій Британії.

Усі вони потрапили під обмеження після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Тоді Twitter заявив, що не поширюватиме і не рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах.

Це означало, що російські облікові записи та сторінки не будуть більше рекомендувати користувачам.

Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що облікові записи російських державних органів фігурують у верхній частині деяких результатів пошуку і відображаються в пропозиціях інших облікових записів.

Колишній керівник Twitter підтвердив журналістам, що це сталося після скасуванням минулорічних заходів.

"Було б вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася б випадково або без відома і керівництва, і персоналу компанії", — сказав він.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Twitter перестав захищати користувачів від російської пропаганди. За інформацією ВВС, Ілон Маск звільнив кілька тисяч співробітників, після чого в компанії практично не залишилося фахівців, які займалися модерацією контенту в соцмережі.

Ми також писали про те, що американський бізнесмен та засновник SpaceX Ілон Маск знову розлютив українців повторенням наративів російської пропаганди. Він назвав Революцію Гідності "переворотом", написавши про це у своєму твіттері 25 лютого.