"Не займатимуся цензурою": Маск не захотів видаляти твіт Медведєва про "зникнення України"

Мільярдер своє рішення пояснив тим, що будь-яка новина по суті вже є пропагандою, тому люди мають самі вирішувати, як ставиться до того чи іншого висловлювання.

Related video

Американський мільярдер, власник Twitter Ілон Маск відмовився видалити пропагандистський твіт заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну. Відповідну заяву бізнесмен зробив сьогодні, 10 квітня, у відповідь на одне із запитань користувачів соцмережі.

Він прокоментував це тим, що будь-яка новина, по суті, вже пропагандою, і люди повинні самі вирішувати, як ставитися до того чи іншого висловлювання. Йдеться про заяву Медведєва напередодні про те, що "Україна нікому не потрібна, і захищати її нема кому".

Він також заявив, що сам мало не жертва пропаганди, бо хтось у мережі розповсюдив інформацію про те, що Путін нібито назвав його воєнним злочинцем за допомогу Україні.

"Мені сказали, що Путін назвав мене воєнним злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг", — заявив він.

Маск також підкреслив, що Twitter "не просуватиме, але й не обмежуватиме" російські урядові акаунти. Крім того, "займатися цензурою" теж не буде.

Нагадаємо, 8 квітня тестування Twitter показало, що в рекомендаціях іншим користувачам система видає офіційний акаунт президента РФ Володимира Путіна, сторінку Міністерства закордонних справ РФ і посольства РФ у Великій Британії, які раніше були під обмеженнями.

Маск неодноразово закликав Україну віддати свої території РФ, щоб уникнути третьої світової.

6 березня Twitter перестав захищати користувачів від російської пропаганди. А в лютому мільярдер назвав Революцію Гідності "переворотом".