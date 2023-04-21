Пристрасті по "синій галочці" Twitter: чому знаменитості не хочуть платити Ілону Маску

Нова політика верифікації реальних користувачів у Twitter стала причиною грандіозного скандалу у світовому істеблішменті. Зірки відмовляються платити і кажуть, що тепер "синя галочка" не вартує ні копійки.

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Відучора Twitter під управлінням Ілона Маска почав виконувати свою обіцянку і видаляти старі позначки про верифікацію у тих, хто їх мав. "Синю галочку" втратив, наприклад, Папа Римський. У відповідь знаменитості розділилися на два табори: одні збираються платити за оновлену "галочку", інші вважають, що ця позначка втратила будь-який сенс. Фокус вводить своїх читачів у курс цього скандалу та розповість про його суть простими словами.

У чому суть реформ верифікації

Все дуже просто. Раніше заповітну позначку підтвердженого, реального користувача у Twitter могли отримати лише обрані: політики, зірки спорту та шоубізнесу, знамениті вчені, підтверджені ЗМІ тощо.

Загалом, люди та організації, які реально впливають на соціум та верифікація облікових записів яких була важливим показником того, що інформація з конкретного облікового запису виходить від реальної персони, а не від різних "фейкометів" та інших інтернет-хуліганів.

Ілон Маск купив Twitter за нечувані $43 млрд і відразу за звичкою став епатувати публіку. Він вирішив, що одним зі способів покращити фінансове становище соцмережі стане відкриття доступу до позначок верифікації всім охочим заплатити $8 на місяць, підтвердивши свій номер телефону.

Тепер будь-який охочий може отримати відмітку про оригінальність свого облікового запису. Фото: Скріншот

Тобто, заплативши цю невелику суму, будь-який інтернет-троль чи "фейкомет" може зареєструвати собі обліковий запис, наприклад Папи Римського, і він виглядатиме в очах людей як справжній.

Так воно і сталося. Соцмережу наповнили підроблені політики, знаменитості та ЗМІ з "синіми галочками". Twitter відреагував тим, що заборонив верифікацію за допомогою позначки всім обліковим записам, що існують менше ніж 90 днів.

Однак це не вирішило проблему, адже соцмережа і до цього роками була заповнена підробленими профілями хитрунів, які бажають видати себе за відому особистість. Тепер вони можуть отримати бажану "галочку", надавши свій номер телефону і заплативши трохи грошей.

Розійшлися як у морі кораблі

Звичайно, дипломатичні організації, урядові структури та інші політичні сили, побоюючись провокацій та фейків, не можуть відмовитися від спеціальної позначки та платитимуть Маску, щоб він не придумав і хоч би яку плату не запросив. Але знаменитості вільні робити що захочуть.

Тому в сегменті зірок музики, кіно, спорту та літератури стався розкол. Знаменитості розділилися на тих, хто продовжуватиме платити Ілону і тих, хто вважає, що "синя галочка" втратила свою силу.

Серед тих, хто погодився з новими правилами верифікації Ріанна, Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Брітні Спірс, The Weeknd, Cardi B, Девід Гетта і Снуп Догг, наприклад. З боку Голлівуду Маска підтримали актори Райан Рейнольдс, Кріс Хемсворт, Х'ю Джекман та Ніл Патрік. Серед спортсменів тенісист Новак Джокович, а також зірки НБА Дуейн Уейд, Кармело Ентоні та професійний рестлер Джон Сіна.

Зірка НБА Леброн Джеймс відмовився платити Ілону Маску Фото: Скріншот

Журналісти зазначають, що якщо цей вододіл продовжиться, то Twitter буде наповнений ультраправими політиками та їх глашатаями. Наприклад, "синю галочку" зберіг Такер Карлсон (пропагандист республіканців, якого люблять цитувати ЗМІ Росії), а також Джордан Петерсон, Бен Шапіро та Джо Роган.

У табір тих, хто не хоче платити Маску ні копійки перейшли зірка НБА Леброн Джеймс, король жахів Стівен Кінг, зірка "Стартрека" Вільям Шатнер та актриса Холлі Беррі.

Король жахів не стримував своїх емоцій і висловився на тему нових правил верифікації в Twitter. Фото: Скріншот

Поки що Ілон Маск не наважився позбавити "синіх галочок" зірок літератури та спорту, а ось Холлі Беррі залишилася без позначки, хоч і написала, що і без її наявності продовжить викладати повідомлення у соцмережу.

Холлі Беррі втратила "синю позначку" і її це взагалі не бентежить. Фото: Скріншот

Реформа провалилася

Як зазначають журналісти та експерти із соцмереж, реформа Ілона Маска з верифікацією повністю провалилася. Навіть попри те, що "синю галочку" тепер може отримати будь-хто, лише близько 600 тисяч із 250 мільйонів користувачів Twitter оформили платну передплату. Якщо говорити про знаменитостей, то на цей момент менше ніж 5% із зареєстрованих у соцмережі вирішили зберегти галочку за $8.

Раніше Фокус писав, що Ілона Маска "штормить": він взявся за створення ШІ, хоча нещодавно обурювався розвитком нейромереж.