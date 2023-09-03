"Проливные дожди": из-за непогоды на фестивале Burning Man есть жертвы (видео)

По информации журналистов, на мероприятии застряли более 70 тысяч человек. Въезд и выезд закрыты, машины вязнут в грязи.

В США полиция начала расследование гибели одного человека во время сильного дождя на фестивале Burning Man в американском штате Невада. Погода была настолько плохой, что доступ на мероприятие и обратно был "приостановлен", сообщает CNN.

Ежегодный фестиваль Burning Man, проводимый в пустыне Блэк-Рок, является одним из самых известных культурных событий в США. Однако в этом году из-за проливных дождей фестивальное поле превратилось в огромную грязную лужу. СМИ сообщили, что там застряли более 70 000 человек.

По данным полиции, один человек погиб во время фестиваля во время ливня.

"Офис шерифа округа Першинг в настоящее время расследует смерть, произошедшую во время дождя. Семья была уведомлена, смерть расследуется", — говорится в сообщении.

Власти не назвали публично имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти, в том числе о том, была ли она связана с погодой.

Организаторы в субботу попросили десятки тысяч человек, присутствовавших на фестивале Burning Man, сохранить еду, воду и топливо, пока они укрываются в пустыне Блэк-Рок. Въезд и выезд закрыты, машины застревают в грязи.

По словам организаторов, ожидаются дальнейшие ливни. Было заявлено, что может пройти несколько дней, прежде чем земля просохнет настолько, что люди смогут уехать. Передвигаться по территории фестиваля разрешено только экстренным службам.

Власти также работают над улучшением сотовой связи в этом районе, чтобы люди могли звонить своим близким. В соцсетях публикуют видео с места событий:

Что известно о фестивале Burning Man

Фестиваль Burning Man — ежегодное мероприятие, проводимое в пустыне Блэк-Рок в Неваде с 1986 года. Во время проведения мероприятия в пустыне возникает временный город с населением около 80 000 человек.

Тема фестиваля 2023 года — "Животные". Burning Man в этом году "будет прославлять животный мир и наше место в нем. На фестивале будут говорить о животных реальных и воображаемых, мифических и запоминающихся, а также исследовать любопытные ментальные конструкции, которые позволяют нам верить в то, что "воображаемое животные реальны, настоящие животные воображаемы".

Напомним, 29 августа сообщалось, что в Нидерландах собралось самое большое количество рыжих на квадратный метр. Фестиваль рыжих берет свое начало с 2005 года. В 2023-м его посетили пять тысяч человек с волосами цвета красной меди.