Украина будет терять 6,9% ВВП в год: 3,3 млн беженцев не вернутся домой, — исследование

По данным журналистов, невозвращение миллионов соотечественников может стать серьезным ударом по амбициозным планам восстановления Украины, которые вынашивает киевское руководство.

Около 3,3 млн украинских беженцев могут навсегда остаться за рубежом, отчего Украина будет терять около 6,9% своего будущего ВВП ежегодно. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Украинского центра экономической стратегии.

По прогнозам аналитиков, сейчас, если сравнивать с данными за декабрь прошлого года, число тех, кто не вернется в Украину после войны, оценивается в пределах 600 тыс. Это относят на счет продолжающейся войны, атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и того, что беженцы приспосабливаются к жизни за рубежом.

По мере продолжения войны, временное убежище для украинских беженцев (по данным CES, их около 6,7 млн) становится новым домом. Украинские женщины, составляющие большинство просителей убежища, ищут перспективу для своих детей.

"Людям, выехавшим из зоны боевых действий, возможно, уже некуда возвращаться. Поэтому их возвращение будет зависеть от того, насколько быстро восстановятся их регионы или будет ли оказана поддержка в переезде в другие регионы Украины", — отмечают авторы исследования.

Невозвращение миллионов соотечественников может стать серьезным ударом по амбициозным планам восстановления Украины, которые вынашивает киевское руководство.

В исследовании говорится, что потенциальный отток населения может подорвать экономику, на фоне того, что экспорт и инфраструктура страдают от российского вторжения. Все это может вылиться в потерю 6,9% ВВП за год.

Министерство экономики Украины заявляет о том, что для достижения цели по удвоению объемов экономики к 2032 году не хватает около 4,5 млн человек, в т.ч. рабочих и предпринимателей.

Количество украинских беженцев, находящихся за рубежом, растет. Полгода назад называлась цифра в 6,2 млн человек, больше половины из них проживают в Германии и Польше. Вместе с тем значительная часть беженцев потеряла основную часть дохода, согласно исследованию.

Напомним, что в Нидерландах выдворяют около 3000 беженцев из Украины. Люди получают письма с требованием уехать из страны.

Также сообщалось, что украинцам в Польше выплатят новую денежную помощь. Переселенцы из Украины могут получить помощь Becikowe.