Потеряли вид на жительство: в Латвии более половины россиян провалили тест на знание языка

Около 25 тысяч граждан РФ столкнулись с прекращением предоставленного им автоматического вида на жительство в Латвии. Чтобы остаться в стране россиянам нужно оформить новый статус, предусматривающий наличие языкового сертификата А2.

Более половины граждан Российской Федерации, проживающих в Латвии, не сдали экзамен по латышскому языку на категорию А2. Об этом пишет издание Delfi 5 сентября со ссылкой на главу Центра содержания образования Лиене Вороненко.

Сообщается, что всего в тестировании приняли участие 11 301 россиянин. Из них 6893 человека не смогли сдать экзамен, что равно 61% проценту.

Языковой сертификат А2 россиянам нужен для того, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, так как автоматический вид на жительство, предоставленный гражданам РФ, прекратил свое действие 2 сентября. Его можно было продлить до конца года, записавшись на пересдачу теста на владение языком.

Всего поправки к Закону об иммиграции коснулись около 25 тысяч россиян, проживающих на территории Латвии. Из них 18 000 людей должны были сдать тест на знание латышского языка.

Требование по сдаче языкового экзамена не касаются лиц младше 14 и старше 75 лет, а также тех, кто получил образование на латышском языке. Причиной для освобождения от тестирования также может быть справка от реабилитолога или психиатра.

Как ранее отмечали в издании, те граждане РФ, которые до 1 сентября не подали документы для оформления статуса постоянного жителя ЕС в Латвии, в сентябре получат письма с просьбой покинуть страну.

Напомним, 5 сентября в Латвии состоялся суд над бывшим депутатом Рижской думы Игорем Кузьмуком. По данным обвинительного заключения, он сделал в своем Telegram-канале репост публикации российского пропагандиста с призывом сбора средств на нужды армии РФ.

Ранее, 15 августа, мы также писали о том, что Латвия отклонила запрос о предоставлении убежища гражданке Российской Федерации, которая заявила, что выступает противником режима Владимира Путина и против войны в Украине.