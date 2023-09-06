"Невыполнимая миссия": ЕС в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ, — Еврокомиссия

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что при условии продолжения развития газовой инфраструктуры и установления новых партнерских отношений, страны ЕС смогут в ближайшие месяцы дополнительно снизить объем импорта российского газа.

На данный момент полное прекращение поставок российского газа практически не представляется возможным для стран Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Handelsblatt.

Согласно его словам, в 2022 году импорт российского газа в страны ЕС сократился с 150 миллиардов кубических метров до менее чем 80 миллиардов кубических метров.

Согласно прогнозам, в текущем году ожидается, что объем импорта российского газа составит всего 40 миллиардов кубических метров, включая сжиженный природный газ.

"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", — добавил он.

Шефчович также подчеркнул, что при условии продолжения развития газовой инфраструктуры и установления новых партнерских отношений, страны ЕС смогут в ближайшие месяцы дополнительно снизить объем импорта российского газа.

"В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", — сказал Шефчович.

Напомним, что канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны.

Ранее Фокус рассказывал, что итальянская компания Eni открывает счета в "Газпромбанке". Решение в компании объяснили просьбой "Газпром экспорта". При этом в Eni добавили, что готовы соблюдать существующие и будущие санкции ЕС.