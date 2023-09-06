"На расовой почве": в Шотландии неизвестные напали на украинских детей с ножом, – СМИ
Двое подростков из Украины подверглись нападению в городе Эдинбург. Один мальчик получил ножевое ранение, второй — удар кулаком.
В Шотландии, в городе Эдинбург, банда неизвестных напала на двоих детей из Украины. Об этом пишет Daily Record 5 сентября.
Сообщается, что один 15-летний и два 13-летних мальчика направлялись к остановке общественного транспорта в районе Ниддри Мэйнс Роуд, когда к ним подошла группа из восьми молодых людей, одетых в темную одежду.
Двое членов группы атаковали 13-летнего мальчика, в результате чего подросток получил ножевое ранение уха. Еще одного ребенка злоумышленники ударили кулаком. Участникам нападения удалось скрыться.
Потерпевшим была оказана медицинская помощь, а инцидентом занялась полиция. Идет проверка камер наблюдения. Детектив-инспектор Кит Фэйрберн также призвал очевидцев дать показания.
"Я знаю, что во время нападения в этом районе находились представители общественности, и я прошу их связаться с нами и предоставить любую имеющуюся у них информацию", — заявил полицейский.
По данным журналистов, правоохранители рассматривают нападение, как совершенное "на расовой почве".
Напомним, 13 августа в Чехии неизвестный мужчина напал на двух женщин из Украины и избил их. Как сообщила одна из женщин, произошедший инцидент начался с оскорблений со стороны незнакомца.
Ранее, 1 августа в Польше жестоко избили двух украинцев за их национальность. К месту жительства двух мужчин из Украины приехала группа вооруженных мужчин. Их лица были закрыты, а в руках они держали дубинки, палки, трубы, мачете и даже хоккейную клюшку.