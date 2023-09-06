В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами: подробности

Акулы нападали на плавсредство 2 дня подряд и серьезно повредили его. Спасло российских путешественников иностранное судно, которое направлялось в Шанхай.

В Тихом океане акулы прервали кругосветное путешествие россиян, которые путешествовали на катамаране. Они повредили их плавсредство, а сами участники экспедиции Russian Ocean Way едва уцелели. Об этом сообщили в телеграм-канале экспедициии.

"Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападениям акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кернса (Австралия)", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что акулы нападали несколько дней подряд. Первое нападение произошло 4 сентября. Тогда рыбы повредили задний левый баллон катамарана. Вследствие этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались на воде около суток, и им удалось пройти примерно сто миль. 5 сентября на судно снова напали акулы, и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS.

Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен.

Известно, что экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. Сперва двое членов экипажа отправились в путешествие на парусном тримаране, но тот постоянно ломался, и его чинили практически в каждом порту. В середине марта 2023 года в Тихом океане у тримарана сломался руль, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили. Тримаран утонул в океане. Однако, экспедицию продолжили уже на парусном надувном катамаране, который тоже на днях потеряли.

Напомним, что в США на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги.

Ранее во время военных учений в Австралии трехметровая акула оторвала руку и ногу 46-летнему бывшему десантнику. После выздоровления мужчина стал одним из ведущих защитников акул в мире.