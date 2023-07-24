За один укус: "акула-бык" оторвала руку и ногу десантнику во время учений (фото)

Бывший пехотинец-десантник, ставший водолазом ВМС, пережил нападение акулы и стал одним из ведущих защитников акул в мире.

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46-летний бывший десантник Поль Де Гельдер рассказал о том, как во время военных учений в Австралии трех метровая тупорылая акула оторвала ему руку и ногу. Об этом пишет Daily Star.

Мужчине из Мельбурна повезло, что он остался жив после того, как в феврале 2009 г. во время купания в Сиднейской гавани на него напал морской хищник. Водолаз выполнял в это время обычную тренировку в составе ВМС Австралии.

"Я плыл из точки А в точку Б по поверхности на спине, и тут из-под меня вынырнула 10-футовая акула-бык", — вспоминает мужчина.

По словам Пола, зубы гигантского зверя одним махом перекусили все его конечности.

"Оно схватило меня за заднюю часть правой ноги и за правую руку, которая была рядом, и все это за один укус. Боль и ужас. Я думал, что умру. У меня оторвало часть ноги и руки. Мне пришлось плыть обратно к спасательной шлюпке с одной рукой и ногой через лужу собственной крови. Я не думал, что доплыву. Мне очень, очень повезло, и я счастлив, что сегодня я еще здесь и дышу", — рассказал австралиец во время передачи "Неделя акул" на CNN.

Мужчина ернулся на флот в качестве мотивационного оратора и стал одним из ведущих защитников акул в мире Фото: Dolce magazine

Пол вспоминал, как хищник терзал его "как тряпичную куклу" во время того, как он попытался отбиться от нападения.

"Когда зубы акулы, словно пилы, прорезали мою плоть и кости, меня охватила сильнейшая боль, которую только можно себе представить", — добавил он.

После потери частей руки и ноги Пол был вынужден провести три месяца в реабилитационном центре. Поправившись, он вернулся на флот в качестве мотивационного оратора и стал одним из ведущих защитников акул в мире.

"Я вижу свою роль в том, чтобы выступать в защиту животного, у которого нет голоса. Я считаю, что если такой человек, как я, который чуть не лишился жизни и двух конечностей из-за акулы, может понять, почему они так важны и почему их нужно спасать, то, возможно, это должны сделать и все остальные", — говорит Пол.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.