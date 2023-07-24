За один укус: "акула-бык" оторвала руку и ногу десантнику во время учений (фото)
Бывший пехотинец-десантник, ставший водолазом ВМС, пережил нападение акулы и стал одним из ведущих защитников акул в мире.
46-летний бывший десантник Поль Де Гельдер рассказал о том, как во время военных учений в Австралии трех метровая тупорылая акула оторвала ему руку и ногу. Об этом пишет Daily Star.
Мужчине из Мельбурна повезло, что он остался жив после того, как в феврале 2009 г. во время купания в Сиднейской гавани на него напал морской хищник. Водолаз выполнял в это время обычную тренировку в составе ВМС Австралии.
"Я плыл из точки А в точку Б по поверхности на спине, и тут из-под меня вынырнула 10-футовая акула-бык", — вспоминает мужчина.
По словам Пола, зубы гигантского зверя одним махом перекусили все его конечности.
"Оно схватило меня за заднюю часть правой ноги и за правую руку, которая была рядом, и все это за один укус. Боль и ужас. Я думал, что умру. У меня оторвало часть ноги и руки. Мне пришлось плыть обратно к спасательной шлюпке с одной рукой и ногой через лужу собственной крови. Я не думал, что доплыву. Мне очень, очень повезло, и я счастлив, что сегодня я еще здесь и дышу", — рассказал австралиец во время передачи "Неделя акул" на CNN.
Пол вспоминал, как хищник терзал его "как тряпичную куклу" во время того, как он попытался отбиться от нападения.
"Когда зубы акулы, словно пилы, прорезали мою плоть и кости, меня охватила сильнейшая боль, которую только можно себе представить", — добавил он.
После потери частей руки и ноги Пол был вынужден провести три месяца в реабилитационном центре. Поправившись, он вернулся на флот в качестве мотивационного оратора и стал одним из ведущих защитников акул в мире.
"Я вижу свою роль в том, чтобы выступать в защиту животного, у которого нет голоса. Я считаю, что если такой человек, как я, который чуть не лишился жизни и двух конечностей из-за акулы, может понять, почему они так важны и почему их нужно спасать, то, возможно, это должны сделать и все остальные", — говорит Пол.
Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.
Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.