За один укус: "акула-бик" відірвала руку і ногу десантнику під час навчань (фото)
Колишній піхотинець-десантник, який став водолазом ВМС, пережив напад акули й став одним із провідних захисників акул у світі.
46-річний колишній десантник Поль Де Гельдер розповів про те, як під час військових навчань в Австралії триметрова тупорила акула відірвала йому руку і ногу. Про це пише Daily Star.
Чоловікові з Мельбурна пощастило, що він залишився живим після того, як у лютому 2009 р. під час купання в Сіднейській гавані на нього напав морський хижак. Водолаз виконував у цей час звичайне тренування у складі ВМС Австралії.
"Я плив із точки А в точку Б поверхнею на спині, і тут з-під мене виринула 10-футова акула-бик", — згадує чоловік.
За словами Пола, зуби гігантського звіра одним махом перекусили всі його кінцівки.
"Воно схопило мене за задню частину правої ноги та за праву руку, яка була поруч, і все це за один укус. Біль і жах. Я думав, що помру. У мене відірвало частину ноги й руки. Мені довелося плисти назад до рятувальної шлюпки з однією рукою і ногою через калюжу власної крові. Я не думав, що допливу. Мені дуже, дуже пощастило, і я щасливий, що сьогодні я ще тут і дихаю", — розповів австралієць під час передачі "Тиждень акул" на CNN.
Пол згадував, як хижак роздирав його "як ганчіркову ляльку" під час того, як він спробував відбитися від нападу.
"Коли зуби акули, немов пили, прорізали мою плоть і кістки, мене охопив найсильніший біль, який тільки можна собі уявити", — додав він.
Після втрати частин руки й ноги Пол був змушений провести три місяці в реабілітаційному центрі. Одужавши, він повернувся на флот як мотиваційний оратор і став одним із провідних захисників акул у світі.
"Я бачу свою роль у тому, щоб виступати на захист тварини, у якої немає голосу. Я вважаю, що якщо така людина, як я, яка ледве не втратила життя і дві кінцівки через акулу, може зрозуміти, чому вони такі важливі й чому їх потрібно рятувати, то, можливо, це мають зробити й усі інші", — каже Пол.
Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.
Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води та вхопила їхню здобич.