За один укус: "акула-бик" відірвала руку і ногу десантнику під час навчань (фото)

Колишній піхотинець-десантник, який став водолазом ВМС, пережив напад акули й став одним із провідних захисників акул у світі.

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46-річний колишній десантник Поль Де Гельдер розповів про те, як під час військових навчань в Австралії триметрова тупорила акула відірвала йому руку і ногу. Про це пише Daily Star.

Чоловікові з Мельбурна пощастило, що він залишився живим після того, як у лютому 2009 р. під час купання в Сіднейській гавані на нього напав морський хижак. Водолаз виконував у цей час звичайне тренування у складі ВМС Австралії.

"Я плив із точки А в точку Б поверхнею на спині, і тут з-під мене виринула 10-футова акула-бик", — згадує чоловік.

За словами Пола, зуби гігантського звіра одним махом перекусили всі його кінцівки.

"Воно схопило мене за задню частину правої ноги та за праву руку, яка була поруч, і все це за один укус. Біль і жах. Я думав, що помру. У мене відірвало частину ноги й руки. Мені довелося плисти назад до рятувальної шлюпки з однією рукою і ногою через калюжу власної крові. Я не думав, що допливу. Мені дуже, дуже пощастило, і я щасливий, що сьогодні я ще тут і дихаю", — розповів австралієць під час передачі "Тиждень акул" на CNN.

Чоловік пішов на флот як мотиваційний оратор і став одним із провідних захисників акул у світі Фото: Dolce magazine

Пол згадував, як хижак роздирав його "як ганчіркову ляльку" під час того, як він спробував відбитися від нападу.

"Коли зуби акули, немов пили, прорізали мою плоть і кістки, мене охопив найсильніший біль, який тільки можна собі уявити", — додав він.

Після втрати частин руки й ноги Пол був змушений провести три місяці в реабілітаційному центрі. Одужавши, він повернувся на флот як мотиваційний оратор і став одним із провідних захисників акул у світі.

"Я бачу свою роль у тому, щоб виступати на захист тварини, у якої немає голосу. Я вважаю, що якщо така людина, як я, яка ледве не втратила життя і дві кінцівки через акулу, може зрозуміти, чому вони такі важливі й чому їх потрібно рятувати, то, можливо, це мають зробити й усі інші", — каже Пол.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води та вхопила їхню здобич.