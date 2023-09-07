Подозреваются в киберпреступлениях: под санкции США и Великобритании попали 11 россиян

По данным Вашингтона и Лондона, члены хакерской группировки Trickbot могут быть связаны с российскими силовыми структурами.

Одиннадцать граждан России, подозреваемых в киберпреступлениях против американских органов власти, объектов социальной сферы и критической инфраструктуры, внесены в санкционный список США и Великобритании. Соответствующая информация размещена на официальных правительственных сайтах двух стран, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, персональные санкции введены в отношении Максима Галочкина, Михаила Чернова, Максима Халиулина, Артема Курова, Сергея Логунцова, Александра Можаева, Дмитрия Путилина, Максима Руденского, Михаила Царева, Вадима Валиахаметова и Андрея Жукова. Рядом с фамилиями большинства из них указаны псевдонимы, под которыми они известны в интернете.

Ранее американский журнал Wired ранее называл Галочкина лидером хакерской группировки Trickbot, напоминает Радио Свобода. Основным направлением деятельности хакеров стала разработка компьютерных вирусов, вымогающих у жертв деньги. Wired высказал предположение, что группировка может состоять из нескольких сотен хакеров, в том числе связанных с российскими силовыми структурами.

Как отмечает Радио Свобода, британское правительство в сообщении о санкциях утверждает, что все 11 россиян – члены Trickbot. Хакеры атаковали сети местных властей, учреждений здравоохранения и объектов критической инфраструктуры, угрожали противникам российского вторжения в Украину.

По данным властей США и Великобритании, российские хакеры действуют с 2016 года и смогли завладеть 180 миллионами долларов своих жертв по всему миру, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, в феврале Вашингтон и Лондон уже вводили санкции против семерых предполагаемых членов Trickbot. Среди них были шестеро россиян и один украинец. Их внесение в санкционный список аргументировалось тем, что действия хакеров "совпадали с целями российской разведки".

Напомним, ранее связанные с Россией хакеры атаковали базу данных Министерства обороны Великобритании. Киберпреступники получили сведения о фирмах, которые обеспечивают безопасность самых секретных объектов — атомных подводных лодок и лабораторий химического оружия

Также сообщалось, что российские военные хакеры атакуют мобильные устройства бойцов ВСУ, чтобы узнать планы боевых действий.