Гонконг ушел под воду: в городе прошел сильнейший за последние 150 лет ливень (фото, видео)

Непогода заблокировала работу общественного транспорта, школ и бизнеса, а фондовый рынок был вынужден отменить утренние торги. Местные власти призвали людей оставаться дома, а тем, чьи районы сильно затопило – искать безопасное убежище.

В ночь на 8 сентября в Гонконге произошел один из самых мощных ливней — всего за один час выпало 158 миллиметров осадков. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам местных метеорологов, это наибольшее количество осадков, зафиксированное с момента начала наблюдений в 1884 году. Сильный ливень вызвал затопление станций метро, коммерческих центров, и многие водители оказались заблокированными на дорогах.

В целом, на территории Гонконга, включая Коулун и так называемые Новые территории, а также острова в северо-восточной части региона, выпало более 200 миллиметров осадков. Эти районы стали наиболее пострадавшими от сильного ливня. Некоторые участки дорог были затоплены настолько, что жители вынуждены были использовать лодки для перемещения.

Сильный ливень полностью парализовал работу транспорта, образовательных учреждений, и бизнеса. В результате этой стихии, фондовый рынок принял решение отменить утренние торги 8 сентября. Местные власти активно призывали жителей оставаться в своих домах, а тем, чьи районы подверглись сильным затоплениям, советовали искать безопасные убежища.

Известно, что в результате непогоды пострадали 83 человека, из них трое – в тяжелом состоянии.

Из-за затопления метро остановило работу по крайней мере на одной ветке в районе Вонг Тай Син. Другие станции в миллионном городе будут работать в обычном режиме. Также прекратили работу 2 пограничных пункта между Гонконгом и Шэньчжэнем – временно там не проводят операции по оформлению пассажиров и грузов.

Метеорологи предупреждают, что мощный ливень продлится по меньшей мере до субботы, 9 сентября. Ожидается, что может выпасть до 500 миллиметров осадков. В настоящее время спасатели прилагают немалые усилия, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия.

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Напомним, что в Словении в начале августа прошли сильные дожди. Ливни вызвали масштабные оползни, многие населенные пункты отрезало от внешнего мира.

Также 11 августа город Марракеш в Марокко накрыла сильная песчаная буря. Сообщалось о гибели 18-летнего парня, на него упало дерево. Другого мужчину придавило большое колесо, он отделался травмой.