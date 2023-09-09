Землетрясение в Марокко: количество жертв превысило 1000 человек (видео)

По информации журналистов, еще 1200 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 1000. Сообщается, что в результате мощного землетрясения магнитудой 7,2 балла погибло 1037 человек, не менее 1200 получили ранения и травмы. 721 – находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сейчас идут поиски выживших после крупнейшего за последние 120 лет землетрясения в Марокко, которое произошло прошлой ночью к югу от Марракеша.

Ужасающие кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают огромное облако пыли, поднимающееся над Марракешем – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и чрезвычайно популярным туристическим городом.

Землетрясение в Марокко

Землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера поразило Атласские горы в Марокко, его отголоски чувствовались даже в Португалии.

Сейчас ведутся спасательные работы, а марокканцы и иностранные туристы стоят в очередях перед пунктами сдачи крови, чтобы помочь работникам служб экстренной помощи.

В своем заявлении сегодня утром представитель марокканского правительства сообщил, что экстренные операции "проводятся по всей стране", и ожидается, что число погибших значительно возрастет в ближайшие часы и дни.

Личности жертв не разглашаются, поскольку первоначальные цифры выросли с 300 до 1037 за первые 24 часа.

Землетрясение в Марокко

Большая часть разрушений зафиксирована за пределами городов, и Геологическая служба США предупредила, что число погибших, вероятно, значительно возрастет, поскольку сельские здания не рассчитаны на то, чтобы выдержать такие землетрясения.

Жители города разместили видеоролики, на которых видно, как здания превращались в руины за считанные минуты, а часть знаменитых красных стен, окружающих старый город Марракеша, разрушена.

"Когда я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами и дом накренился, я бросился спасать моих детей, но мои соседи не успели. К сожалению, в этой семье никто не выжил. Отец и сын были найдены мертвыми, а мать и дочь до сих пор ищут под завалами", — рассказал Мохамед Азау из деревни Амизмиз, примерно в 40 милях к югу от Марракеша.

Также спасатели не могут пока добраться до горных деревень и других небольших поселений, так как дороги завалены обломками скал и просто разрушены.

Землетрясение в Марокко

Власти Алжира, которые разорвали связи с Марокко два года назад, заявили сегодня, что откроют свое воздушное пространство для гуманитарных и медицинских рейсов в Марокко. Граница между этими странами закрыта с 1994 года.

В своем заявлении по поводу землетрясения в Марокко власти Алжира заявили, что готовы предоставить гуманитарную помощь и предложить любую помощь, если власти Марокко попросят.

Тем временем марокканская армия собирается в городе Тарудант, недалеко от эпицентра землетрясения, готовясь разбирать завалы. И хоть многие здания устояли, они могут обрушиться в любую минуту. Речь идет и о исторической мечети в центре Марракеша.

Как измеряется сила землетрясений?

Шкала Рихтера была разработана сейсмологами Чарльзом Ф. Рихтером и Бено Гутенбергом в 1930-х годах как средство измерения силы землетрясений.

Степень мощности варьируется от 0 до 10. Землетрясения измеряются, используя амплитуду или высоту самой большой сейсмической волны, зафиксированной сейсмографом — устройством, используемым для измерения движения земли во время толчков.

Измерения по шкале Рихтера логарифмические: каждый шаг вверх по шкале означает 10-кратное увеличение силы землетрясения.

Тремор с баллом 5 по шкале в 10 раз сильнее, чем тремор с баллом 4, или в 100 раз сильнее, чем тремор с баллом 3.

Землетрясение в Марракеше силой 7,2 балла по шкале Рихтера считается "сильным" землетрясением, которых обычно бывает менее 200 в год по всей планете.

Шкала была обновлена ​​в 1970-х годах японскими и американскими сейсмологами, чтобы стать более точной при работе с более сильными землетрясениями. Самое сильное из когда-либо зарегистрированных землетрясений силой 9,5 балла произошло в Чили в 1960 году, в результате чего погибло около 1655 человек.

Хотя землетрясения в Северной Африке относительно редки, подземные толчки магнитудой 5,8 произошли недалеко от Агадира и стали причиной тысяч смертей в 1960 году.

"Землетрясения такого размера в регионе являются редкостью, но не являются неожиданностью", — заявили в Геологической службе США.

Эпицентр подземных толчков в Марокко находился высоко в Атласских горах, примерно в 70 километрах к югу от Марракеша, неподалеку от Тубкаля, самой высокой вершины Северной Африки, и Укаймедена, популярного марокканского горнолыжного курорта.

В 2004 году по меньшей мере 628 человек погибли и 926 получили ранения в результате землетрясения в Аль-Хосейме на северо-востоке Марокко, а в 1960 году в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Агадире погибло более 12 000 человек.

Землетрясение в Эль-Аснаме силой 7,3 балла в соседнем Алжире в 1980 году стало одним из самых разрушительных землетрясений в новейшей истории в регионе.

В результате погибли 2500 человек и остались без крова не менее 300 000 человек.

Напомним, в прошлом месяце Марокко накрыла сильная песчаная буря. От стихии пострадал исторический центр Марракеша, один человек погиб.