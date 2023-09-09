Смертельное землетрясение в Марокко: количество жертв превысило 800 человек (фото, видео)

Очаг катаклизма находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша.

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Вечером 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение, в результате которого число погибших достигло 820 человек, а 672 человека получили ранения. Об этом сообщает Аlarabiya.

Источник сообщает, что 205 человек находятся в критическом состоянии.

Следует отметить, что количество жертв и пострадавших продолжает увеличиваться.

Эпицентр толчка находился недалеко от города Игиль в провинции Аль-Хауз, примерно в 70 километрах к югу от Марракеша. Магнитуда бедствия составила 6,8 баллов.

Очаг землетрясения в Марокко Фото: emsc.eu

Землетрясение в Марокко: что известно

Сильное землетрясение, зарегистрированное геофизическим центром Марокко с магнитудой 7,2, произошло в районе Игил в горах Высокого Атласа, расположенных в 70 км к юго-западу от Марракеша, около 23 часов по Гринвичу. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, глубина — 18,5 км, в то время как Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,9.

Близость Марракеша к эпицентру привела к структурным разрушениям в его историческом старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди разрушений — обрушение минарета мечети, значительно пострадали различные жилые кварталы.

Разрушения в результате землетрясения

По словам очевидцев, во время землетрясения некоторые здания обрушились, а на стенах стародавнего города появились крупные трещины. Местные телеканалы транслировали кадры разрушения, в том числе и минарета мечети, части которого обрушились на поврежденные автомобили.