Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших возросло вдвое (видео)

В культурной столице Марокко, городе Марракеш, многие здания, в частности в исторической части города, превращены в руины.

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В ночь на субботу, 9 сентября, в Марокко произошло масштабное землетрясение. Число погибших в результате происшествия продолжает быстро возрастать и на данный момент составляет не менее 632 человек. Об этом сообщает Sky News.

Согласно данным издания, множество жертв землетрясения оказались в отдаленных районах к югу от Марракеша, в которые трудно добраться спасателям.

Кроме того, как минимум 329 человек получили ранения и находятся в данный момент в больницах.

По словам очевидцев, во время землетрясения некоторые здания обрушились, а на стенах стародавнего города появились крупные трещины. Местные телеканалы транслировали кадры разрушения, в том числе и минарета мечети, части которого обрушились на поврежденные автомобили.

Разрушенные автомобили

Сейчас спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность скорой помощи добраться до пострадавших.

В горных селах сообщают о людях, которые до сих пор находятся под завалами.

Землетрясение в Марокко: что известно

Сильное землетрясение, зарегистрированное геофизическим центром Марокко с магнитудой 7,2, произошло в районе Игил в горах Высокого Атласа, расположенных в 70 км к юго-западу от Марракеша, около 23 часов по Гринвичу. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, глубина — 18,5 км, в то время как Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,9.

Близость Марракеша к эпицентру привела к структурным разрушениям в его историческом старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди разрушений — обрушение минарета мечети, значительно пострадали различные жилые кварталы.

По силе землетрясение превзошло все землетрясения в Марокко с 2004 г., когда землетрясение в районе Аль-Хосейма унесло жизни более 600 человек.