Китай был против: "Большая двадцатка" не осудила Россию за вторжение в Украину, — FT

По данным журналистов, декларация G20 подразумевает, что за войну в Украине в равной мере ответственны обе стороны конфликта. Вместе с тем компромиссное решение может позволить перезапустить зерновую сделку и возобновить экспорт украинского зерна.

Лидеры G20 не осудили российское вторжение в Украину в совместной декларации по итогам 18-го Саммита "Двадцатки" из-за того, что представители Китая и России были против критики войны в Украине. Это указывает на недостаток глобального консенсуса относительно поддержки Киева, сообщает The Financial Times.

В тексте декларации упоминается о "войне в Украине", против чего выступили страны, поддерживающие Киев, например США и страны НАТО, поскольку такая формулировка подразумевает, что ответственность за развязанную войну в равной мере лежит на обеих сторонах конфликта.

Такая декларация указывает на то, что странам Запада так и не удалось убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Киев.

Для сравнения, в прошлой декларации G20 после саммита в Индонезии говорилось об "агрессии Российской Федерации против Украины". По словам западных дипломатов, из-за протеста со стороны Китая Индия как сторона, принимающая международный форум, предложила компромиссное решение.

"Сегодня это очень поляризующий вопрос, по этому поводу существует множество точек зрения", — сказал индийский дипломат С Джайшанкар, добавив, что, по его мнению, было бы правильно записать то, что обсуждалось в конференц-залах.

Декларация G20: что сказали в Украине

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал декларацию саммита словами о том, что "Группе двадцати" нечем гордиться", а непосредственное участие Украины позволило бы другим лучше понять текущее положение вещей.

"Мы обратили внимание на страдания людей и другие сопутствующие последствия войны в Украине, касающиеся глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и развития, — говорится в декларации. — Были разные взгляды и оценки ситуации".

Составители документа призвали к "справедливому и продолжительному миру в Украине", но все же в тексте нет явной связи этого требования с территориальной целостностью Украины, на чем настаивали представители Запада. Отсутствовали и слова о том, что "большинство членов решительно осуждают войну", о чем упоминалось в декларации 2022 года.

Декларация G20: комментарий Вашингтона

Некоторые из западных дипломатов высказались в том духе, что компромиссное решение было необходимо и позволило сторонам найти общие точки соприкосновения по другим вопросам, в частности пообещали перезапустить зерновую сделку и вновь экспортировать украинское зерно через Черное море. По словам дипломата, в противном случае никакой декларации после саммита G20 могло бы не быть вообще, а таким образом "платформа и организация остается жизнеспособной".

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что по части войны в Украине в декларации все же просматривается определенная последовательность: поддерживается тот принцип, что страны не могут применять силу для территориальных присоединений, что применение ядерного оружие недопустимо.

Напомним, что Си Цзиньпин не приехал на саммит G20, а вместо себя отправил на форум развивающихся стран премьера Цинь Гана, что некоторые аналитики посчитали пренебрежением.

Также сообщалось, что Путин в одном из недавних выступлений был как никогда близок к тому, чтобы назвать войну в Украине войной.