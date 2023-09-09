Помог попутный ветер: в США передвинули остров при помощи лодок (фото, видео)

Образовавшиеся после затопления болота острова надо передвигать каждый год, иначе они перегородят проезд между восточной и западной частью озера Чиппева. Благодаря плодородной почве на островах образовалась целая экосистема.

В американском штате Висконсин на озере Чиппева лодки каждый год перемещают маленький остров. На этот раз в унисон сработали 25 лодок, видео и фото процесса показало издание Northern News Now.

Озеро появилось в 1923 году после затопления крупного болота, когда на поверхности воды начали появляться торфяники. На данных участках росли деревья и растения, а острова по площади увеличивались. Теперь некоторые достигают размером 16 гектаров.

"Плодородная почва стала идеальной средой обитания для растений и животных, вскоре на островах начала процветать целая экосистема", — рассказал владелец ресторана и курорта The Landing Денни Рейес, бизнес которого находится рядом с островами.

Часто бывает так, что из-за ветров острова приближаются к мосту, единственному проезду между восточной и западной сторонами озера. Поэтому их нужно перемещать и сделать это реально лишь с помощью лодок.

Остров нельзя разделять на части, на них обитает множество видов животных и растительности

"Это происходит почти каждый год и требует коллективных усилий. Важно поймать попутный ветер, чтобы подтолкнуть острова", — продолжил Рейес.

Остров нельзя разделять на части, ведь на них обитает множество видов животных и растительности, все охраняются законом.

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