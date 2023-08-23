"Ад с одичавшими детьми": изолированный британский остров страдает от ночного хаоса (фото)

На острове есть своя версия фунта стерлингов, почтовый индекс Великобритании и население 4 439 человек. Его можно считать тропическим раем, но c "классическими британскими проблемами".

Related video

Один из самых изолированных островов планеты превращается в "ад" по вечерам в выходные дни. Причиной этому стали пьянство, "одичавшие дети" и мальчишки-гонщики, которые вместе создают хаос. Об этом пишет Daily Star.

Вулканический остров Святой Елены, заморская территория Великобритании, расположен в южной части Атлантического океана почти в 2 тысячах км от Африки и почти в 3 тысячах км от Южной Америки. Остров Вознесения, еще одна удаленная британская территория, находится ближе всего к острову Святой Елены, на расстоянии около 1300 км.

На острове есть своя версия фунта стерлингов, почтовый индекс Великобритании (STHL 1ZZ) и население 4 439 человек (по состоянию на 2021 год).

Вулканический остров Святой Елены расположен в южной части Атлантического океана Фото: Wikipedia

Джеймстаун, столица острова, является местом проживания большинства жителей. Издание отмечает, что остров Святой Елены можно считать тропическим раем, далеким от унылых британских городов и алкогольного хаоса, который происходит почти каждые выходные, оказывается имеет те же самые проблемы.

В начале этого месяца правительство острова Святой Елены опубликовало заявление, в котором осудило антиобщественное поведение, пьянство и преступную деятельность, ведущую к ненужному ущербу в нижней половине Джеймстауна.

Далее в нем говорится, что речь идет о "меньшинстве людей, наносящих вред своему собственному сообществу", и добавляется, что правительство острова Святой Елены сотрудничает с Представительством Великобритании в Лондоне с целью получения финансовой поддержки для внедрения таких решений, как системы видеонаблюдения.

Также были созданы "гражданские патрули безопасности".

Джеймстаун, столица острова, является местом проживания большинства жителей Фото: Wikipedia

После этого заявления в одной из двух газет острова появилась редакционная статья, в которой более подробно рассказывается об антиобщественном поведении.

"Проведя ночь в Джеймстауне в одном или двух случаях, я прекрасно понимаю, что ночи выходного дня — это совершенный ад для каждого жителя", — написал редактор газеты St Helena Independent Винс Томпсон.

Он вспомнил один воскресный день, когда рано утром "несколько машин подъезжали к пандусам, притормаживали, проезжали через них и сразу после этого разгонялись на максимальных оборотах".

Другими проблемами были связаны с разбросанным мусором и битьем бутылок. Далее Винс охарактеризовал некоторых нерадивых подростков Джеймстауна как "одичавших".

"Я только что посмотрел определение слова "одичавший", оно гласит: "находящийся в диком состоянии после того, как его удалось приручить". Это похоже на наш случай", — написал он.

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.