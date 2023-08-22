Думали фотошоп: правда о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после лесных пожаров

Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

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В то время как гавайский остров Мауи в США превратился в ад, а Лахайна — в пепельную пустошь, один из домов, уцелевший благодаря удачному решению хозяев, получил широкую известность. Об этом пишет Daily Star.

Владельцы особняка стоимостью 4 млн фунтов стерлингов рассказали о незначительных изменениях, которые они внесли в свой "чудо-дом" и благодаря которым он не пострадал от лесных пожаров.

Дом с красной крышей Доры Этуотер Милликин и ее мужа Дадли Лонга Милликина III выделяется на фоне обломков и развалин в Лахайне. С момента появления снимков в интернете появились теории заговора, а некоторые недоумевающие пользователи социальных сетей восклицали "фотошоп" или "искусственный интеллект".

Однако скептики быстро умолкли после того, как Милликины подтвердили, что все эти снимки вполне реальны, а устойчивость их жилья имеет более рациональную причину, чем кажется на первый взгляд.

Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий Фото: Getty

Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности 63-летняя Дора и ее партнер внесли в свой дом несколько ключевых изменений, которые спасли его от разрушения.

"Это здание на 100% из дерева, поэтому мы не стали его защищать от огня", — заявила Дора.

Пламя, подгоняемое ветром, разгоралось в непогоду, а кусочки раскаленной древесины падали на крыши, быстро превращая здания в ад.

Пара прожила на острове Мауи десять лет, а участок приобрела три года назад Фото: Daily Star

Однако недавно супруги заменили легковоспламеняющуюся битумную крышу на металлическую из толстого слоя. Кроме того, они обрезали деревья и кустарники вокруг дома, чтобы снизить риск заселения дома термитами. По словам супругов, ни одна из этих мер не была направлена на защиту от пожара, но это неизбежно спасло их крепкий дом.

Дора и Дадли находились в гостях у родственников в Массачусетсе, когда почти две недели назад начался пожар. Пара прожила на острове Мауи десять лет, а участок приобрела три года назад.

Власти округа сообщили супругам, что их дом чудом уцелел от пожара. После этого звонка многие стали называть их нетронутое жилье "чудо-домом".

Ранее Фокус сообщал, что мэр не может купить дом в городе, которым она руководит. Наташа Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре прошлого года, получив более 60% голосов избирателей. Женщина до сих пор выплачивает студенческие кредиты.

Также стало известно, что женщина переехала в дом на краю скалы, который упадет в море через 10 лет. Перед получением ключей Энджи Уилсон была предупреждена о надвигающейся угрозе. Однако женщина просто влюбилась в прекрасный вид на море и уютный переулок. Она заявила, что решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".