Думали фотошоп: правда про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після лісових пожеж

Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікінів внесла у свій будинок кілька ключових змін, які та врятували його.

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У той час як гавайський острів Мауї у США перетворився на пекло, а Лагайна — на попелясту пустку, один із будинків, що вцілів завдяки вдалому рішенню господарів, здобув широку популярність. Про це пише Daily Star.

Власники особняка вартістю 4 млн фунтів стерлінгів розповіли про незначні зміни, які вони внесли до свого "чудо-будинку" і завдяки яким він не постраждав від лісових пожеж.

Будинок із червоним дахом Дори Етуотер Міллікін та її чоловіка Дадлі Лонга Міллікіна III виділяється на тлі уламків і руїн у Лагайні. З моменту появи знімків в інтернеті з'явилися теорії змови, а деякі здивовані користувачі соціальних мереж вигукували "фотошоп" або "штучний інтелект".

Однак скептики швидко замовкли після того, як Міллікіни підтвердили, що всі ці знімки цілком реальні, а стійкість їхнього житла має більш раціональну причину, ніж здається на перший погляд.

Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель Фото: Getty

Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку 63-річна Дора та її партнер внесли у свій будинок кілька ключових змін, які врятували його від руйнування.

"Ця будівля на 100% з дерева, тому ми не стали її захищати від вогню", — заявила Дора.

Полум'я, яке підганяв вітер, розгоралося в негоду, а шматочки розпеченої деревини падали на дахи, швидко перетворюючи будівлі на пекло.

Пара прожила на острові Мауї десять років, а ділянку придбала три роки тому Фото: Daily Star

Однак нещодавно подружжя замінило легкозаймистий бітумний дах на металевий з товстого шару. Крім того, вони обрізали дерева і чагарники навколо будинку, щоб знизити ризик заселення будинку термітами. За словами подружжя, жоден із цих заходів не був спрямований на захист від пожежі, але це неминуче врятувало їхній міцний будинок.

Дора і Дадлі перебували в гостях у родичів у Массачусетсі, коли майже два тижні тому почалася пожежа. Пара прожила на острові Мауї десять років, а ділянку придбала три роки тому.

Влада округу повідомила подружжю, що їхній будинок дивом уцілів від пожежі. Після цього дзвінка багато хто став називати їхнє недоторкане житло "диво-будинком".

Раніше Фокус повідомляв, що мер не може купити будинок у місті, яким вона керує. Наташа Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні минулого року, отримавши понад 60% голосів виборців. Жінка досі виплачує студентські кредити.

Також стало відомо, що жінка переїхала в будинок на краю скелі, який впаде в море через 10 років. Перед отриманням ключів Енджі Вілсон була попереджена про загрозу, що насувається. Однак жінка просто закохалася в чудовий краєвид на море і затишний провулок. Вона заявила, що вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".