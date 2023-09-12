Европарламент принял закон, который стимулирует оборонные закупки для Украины и Молдовы

Депутаты ЕП проголосовали за укрепление оборонной промышленности Евросоюза путем осуществления общих закупок. Этот финансово-правовой инструмент позволит расширить поддержку Украины и Молдовы.

Чтобы получить финансирование ЕС в рамках Закона об общих закупках (EDIRPA), в консорциуме должно быть как минимум три государства-члена Евросоюза, сообщается на официальном сайте Европарламента. ЕС будет финансировать закупки до 15% или 20%, если в них станут участвовать малый и средний бизнес или компании со средней капитализацией. Стоимость компонентов, которые происходят из ЕС или ассоциированных стран, не должна быть ниже 65% от расчетной стоимости конечного продукта. Предполагается, что выделенный на укрепление оборонного потенциала бюджет до конца 2025 года составит 300 миллионов евро.

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, поскольку он создает первый инструмент ЕС для совместных закупок стран-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость наших вооруженных сил, укрепить нашу промышленность и способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины. Однако, столкнувшись с историческим кризисом, EDIRPA может стать лишь отправной точкой для гораздо более амбициозной общей программы обороны", — заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Майкл Галер (ЕНП, Германия).

Финансовый вклад ЕС в каждую операцию будет ограничен 15% расчетной стоимости общего контракта о закупках на консорциум. Этот потолок может быть повышен до 20%, если получателями дополнительных объемов оборонной продукции являются Украина или Молдова, или если не менее 15% расчетной стоимости общего контракта о закупках будет выделено предприятиям малого и среднего бизнеса или компаниям со средней капитализацией (со средним капиталом).

"Мы достигли разумного компромисса, который сделает EDIRPA дополняющим другой нормативный акт, важный для оборонного сектора: Закон о поддержке производства боеприпасов. Нам удалось отстоять приоритеты парламента, в том числе по проектам, которые поддержат Украину или Молдову. Самое главное, что активизируя совместные закупки военной техники, EDIRPA поможет укрепить обороноспособность государств-членов", — заявил содокладчик комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Здзислав Краснодембский (EКП, Польша).

Закон был принят 530 голосами против 66 при 32 воздержавшихся. Теперь для того, чтобы стать законом, требуется официальное одобрение Совета Европы. При этом евродепутаты отмечают, что российская агрессия против Украины подчеркнула необходимость адаптации европейской оборонно-промышленной и технологической базы (EDTIB) к структурным изменениям.

Напомним, что весной 2023 года Евросоюз решил потратить 1 миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов, а в середине лета ускорил процедуру выделения средств на боеприпасы для Украины.

Кроме того, Фокус писал, что евродепутаты призвали НАТО как можно скорее принять Украину в альянс сразу после окончания войны.