Ради высокой зарплаты украинцы массово переселяются из Польши в Германию, — исследование

Правительство Германии организовало курсы по изучению немецкого, чтобы помочь интегрироваться в общество и побыстрее найти работу. Для сравнения, власти Польши не предлагают бесплатных курсов изучения польского.

В Польше наблюдается массовый отток граждан Украины в соседнюю Германию, где выше заработная плата и государственные пособия, согласно новому исследованию. Об этом сообщает Euronews.

Украинские беженцы не считаются экономическими мигрантами, но находят работу в Европе по мере того, как в Украине продолжается полномасштабное вторжение российских войск.

При этом выбор места жительства украинцев сказывается на положении на европейском рынке труда, поскольку многие страны отчаянно нуждается в сотрудниках и сталкиваются демографическим кризисом на фоне низкой рождаемости.

Польшу они не считают своим приоритетом так или иначе, отметила Михалина Силевич (Michalina Sielewicz), руководитель экономического развития в EWL, агенства по найму, которое провело исследование вместе с Центр восточноевропейских исследований Университета Варшавы.

"Нам нужно беспокоиться", — отметила Силевич.

Почему украинцы переезжают из Польши в Германию?

Исследование, опубликованное накануне, 12 сентября, было призвано показать, что численность украинских беженцев в Польше сокращается, хотя эта восточноевропейская страна стала первой остановкой для людей, вынужденных спасаться от российского вторжения.

В первые месяцы войны Польша приняла больше украинских беженцев, чем любая другая. Со временем статистика несколько изменилась. По официальным данным Евросоюза на конец июня 2023-го, в Германии были зарегистрированы 1,1 млн украинских граждан, тогда как в Польше — 975 000.

С августа 2022 года численность украинских беженцев в Польше сократилась на 350 000, а в Германии украинцев стало на 410 000 больше.

Согласно данным исследования "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", из 350 000 украинцев, которые выехали из Польши, 150 000 оказались в Германии.

Авторы исследования пришли к выводу, что главным фактором переселения в Германию стало то, что у тех, кто переехал, в немецких городах уже были знакомые. Опрошенные украинцы среди причин для переезда также назвали более высокую зарплату, социальные выплаты беженцам и более качественное медицинское обслуживание.

В числе преимуществ упоминалось и то, что правительство Германии организовало курсы по изучению немецкого, чтобы помочь интегрироваться в общество и побыстрее найти работу. Для сравнения, власти Польши не предлагают бесплатных курсов изучения польского.

В исследовании участвовали 400 украинцев, которые вначале переехали из Украины в Польшу, а затем — в Германию.

Напомним, что украинским беженцам предложили постоянное проживание в Новой Зеландии.

Также сообщалось, что официальный Амстердам выдворяет около 3000 беженцев, переехавших из Украины в Нидерланды.