На популярном курорте в Египте акула напала на туристку: пострадавшая потеряла руку (видео)
Местные рыбаки два часа пытались с гарпуном поймать акулу, но безрезультатно.
В Египте на популярном курорте Дахаб произошел несчастный случай с туристкой. Девушка купалась в воде, когда на нее напала акула. Об этом сообщает египетское издание Elmanshar.
Инцидент произошел в водах залива Акаба. Девушка плавала и заметила акулу, но вовремя на нее не среагировала, потому что, по свидетельствам очевидцев, перепутала ее с тунцом.
Акула схватила ее за плечо.
"Хищная акула напала на человека. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадарх видно, как пострадавшую в бессознательном состоянии несут с пляжа работники отеля.
После нападения местные рыбаки на катерах с гарпуном гонялись за акулой около двух часов, но так и не поймали.
Напомним, что в США на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги.
Также ранее в Египте акула напала на россиянина. В результате нападения мужчина погиб. Он переехал в Египет, чтобы избежать мобилизации в РФ.