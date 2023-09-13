На популярном курорте в Египте акула напала на туристку: пострадавшая потеряла руку (видео)

Местные рыбаки два часа пытались с гарпуном поймать акулу, но безрезультатно.

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В Египте на популярном курорте Дахаб произошел несчастный случай с туристкой. Девушка купалась в воде, когда на нее напала акула. Об этом сообщает египетское издание Elmanshar.

Инцидент произошел в водах залива Акаба. Девушка плавала и заметила акулу, но вовремя на нее не среагировала, потому что, по свидетельствам очевидцев, перепутала ее с тунцом.

Акула схватила ее за плечо.

"Хищная акула напала на человека. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. В момент нападения спасатели пытались подцепить хищника гарпуном, но безуспешно", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадарх видно, как пострадавшую в бессознательном состоянии несут с пляжа работники отеля.

После нападения местные рыбаки на катерах с гарпуном гонялись за акулой около двух часов, но так и не поймали.

Напомним, что в США на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги.

Также ранее в Египте акула напала на россиянина. В результате нападения мужчина погиб. Он переехал в Египет, чтобы избежать мобилизации в РФ.