На популярному курорті в Єгипті акула напала на туристку: постраждала втратила руку (відео)

Місцеві рибалки дві години намагалися з гарпуном вполювати акулу-нападницю, але безрезультатно.

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В Єгипті на популярному курорті Дахаб стався нещасний випадок із туристкою. Дівчина купалася у воді, коли на неї напала акула. Про це повідомляє єгипетське видання Elmanshar.

Інцидент стався у водах заливу Акаба. Дівчина плавала і помітила акулу, але вчасно на неї не зреагувала, бо, за свідченнями очевидців, переплутала її з тунцем.

Акула схопила її за плече.

"Хижа акула напала на людину. Постраждалу було доправлено до лікарні, де їй довелося ампутувати руку. У момент нападу рятувальники намагалися підчепити хижака гарпуном, але безуспішно", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадарх видно, як постраждалу у непритомному стані несуть з пляжу працівники готелю.

Після нападу місцеві рибалки на катерах з гарпуном ганялися за акулою близько двох годин, але так і не спіймали.

Нагадаємо, що що у США на пляжі Роквей Біч у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку, відкусивши жінці частину ноги.

Також раніше в Єгипті акула напала на росіянина. Внаслідок нападу чоловік загинув. Він переїхав до Єгипту, щоб уникнути мобілізації в РФ.