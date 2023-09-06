В Тихому океані акули напали на катамаран з росіянами: подробиці

Акули нападали на плавзасіб 2 дні поспіль та серйозно пошкодили його. Врятувало російських мандрівників іноземне судно, яке прямувало в Шанхай.

Related video

В Тихому океані акули перервали навколосвітню подорож росіян, які мандрували на катамарані. Вони пошкодили їхній плавзасіб, а самі учасники експедиції Russian Ocean Way ледве вціліли. Про це повідомили в телеграм-каналі експедиціїї.

"Екіпаж навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way зазнав нападів акул у Тихому океані, приблизно за 835 кілометрів на південний схід від Кернса (Австралія)", — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що акули нападали кілька днів поспіль. Перший напад стався 4 вересня. Тоді риби пошкодили задній лівий балон катамарану. Внаслідок цього він повністю занурився під воду. В аварійному стані мандрівники протрималися на воді близько доби, і їм вдалося пройти приблизно сто миль. 5 вересня на судно знову напали акули, і вже прокусили правий балон. Катамаран втратив рівновагу і почав тонути. Екіпаж подав сигнал SOS.

Зараз команда перебуває на рятувальному кораблі, який доправить їх до Брісбена.

Відомо, що експедиція стартувала на початку липня 2021 року з Кронштадту. Спершу двоє членів екіпажу вирушили в подорож на вітрильному тримарані, але той постійно ламався, і його лагодили практично в кожному порту. У середині березня 2023 року в Тихому океані у тримарану зламалося кермо, і він втратив контроль. Команду підібрало комерційне судно, на якому вона дісталася Чилі. Тримаран потонув в океані. Проте, експедицію продовжили вже на вітрильному надувному катамарані, який теж днями втратили.

Нагадаємо, що у США на пляжі Роквей Біч у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку, відкусивши жінці частину ноги.

Раніше під час військових навчань в Австралії триметрова акула відірвала руку та ногу 46-річному колишньому десантнику. Після одужання чоловік став одним із провідних захисників акул у світі.