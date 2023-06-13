Акула, яка з'їла росіянина у Хургаді, минулого року вбивала двічі (відео)

За словами морського біолога Дмитра Орлова, тигрова акула була вагітною і не могла полювати на рибу, свій звичайний видобуток. Але запам'ятала місце, де їй вдалося легко знайти їжу.

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Морський біолог Дмитро Орлов припустив, що тигрова акула, яка загризла російського туриста, увійшла у смак. Минулого літа вона, можливо, вбила ще двох людей. Про це повідомляє The Mirror.

Таке припущення виникло після того, як з'явилися нові подробиці того, що сталося. Очевидець розповів про жахливий випадок, коли він намагався врятувати пораненого 23-річного Володимира Попова біля узбережжя Хургади.

"Коли я підплив до чоловіка, вода була в крові. Потім я помітив, що він більше не має руки. І тут з'явилася акула", — розповів пляжний рятувальник Мохамед.

За словами єгиптянина, він одразу зрозумів, що жертві вже не допомогти. Там була ще жінка, вражена вона не могла поворухнутися. Рятівник сказав, що витяг її з води на берег, а потім одразу ж поплив до чоловіка.

Судмедексперти розповіли, що останки Попова доставили в морг "знівеченими та з відсутніми частинами". Акула відірвала голову, знівечила обличчя. Окремі частини тіла витягли із води.

Фото росіянина Володимира Попова, IT-фахівця з Архангельська

Відомо, що акула також розірвала грудну клітку, з'їла частину черевної порожнини та рук. Голову та руки згодом знайшли у череві триметрового монстра.

Російський морський біолог підозрює, що акула могла вбити двох туристів минулого року, і що, можливо, вона була вагітною.

У липні минулого року австрійська туристка Елізабет Сойєр пірнала з маскою на єгипетському курорті і зазнала нападу акули. Ще одна туристка, вже з Румунії, також загинула неподалік місця нападу на росіянина.

Акула у Єгипті Акула у Єгипті

"Думаю, що ця тигрова акула була вагітною. Тепер вона знову завагітніла і не могла полювати на рибу, свій звичайний видобуток. Але запам'ятала місце, де їй вдалося легке полювання", — пояснив біолог.

Впіймання акули, що з'їла росіянина

Попов переїхав до Єгипту в той час, коли десятки тисяч інших росіян тікають із країни, щоб уникнути мобілізації на путінську війну.

Нагадаємо, що в Єгипті акулу, яка з'їла росіянина, вирішили виставити у музеї. Акула встигла з'їсти половину тіла громадянина РФ, коли до неї почали наближатися рибалки, вона спливла, залишивши другу половину.

Також повідомлялося, що напади акул у Єгипті почастішали: "м'ясорубки", зниклі туристи та моторошні останки, які забороняють знімати поліцейські.