Из-за высокой зарплаты: россияне массово едут на ВОТ Украины на заработки, – росСМИ

По данным журналистов, уровень заплаты для вакансий на оккупированных территориях несколько выше среднего по России, поскольку оккупированные регионы получили большое финансирование на строительство.

Жители Центрального федерального округа, Сибири и юга России активно направляются в регионы Украины, которые находятся под оккупацией, в поисках возможностей для заработка, ведь там предлагаются более высокие заработные платы. Об этом пишет российское издание "Ведомости" ссылаясь на отчет Центрального банка России.

В основном, российские граждане направляются на работу в оккупированные регионы Украины, чтобы заняться строительством, работой в сельском хозяйстве, а также выполнять обязанности водителей и грузчиков.

В частности, временно исполняющий обязанности руководителя самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявлял ранее, что в контролируемой Россией части области работает около 35 тысяч строителей.

В свою очередь российские подрядчики предпочитают заходить в так называемую "ДНР" со своими работниками, которых они набирают в регионах России, пояснил источник в Донецке.

"Средняя зарплата по местным расценкам у строителей, участвующих в специальном инфраструктурном проекте, около 40 000 руб. В Мариуполе и других новых территориях – около 100 000–120 000 руб", – отметил собеседник.

Так, на российских сайтах вакансий много предложений работы в Ростове-на-Дону, Таганроге и других приграничных с Украиной городах. При этом иногда в самих объявлениях отмечается, что "работа будет вестись преимущественно на объектах "ДНР" (Мариуполь, Бердянск)".

При этом уровень заплаты для таких вакансий несколько выше среднего по России, поскольку оккупированные регионы получили большое финансирование на строительство, а также из-за того, что они являются зонами риска.

Напомним, 11 августа Bloomberg сообщал, что российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом.

Напомним также, в мае СМИ подсчитали, что война обходится России примерно в 67 млрд долларов в год или 3% ВВП.