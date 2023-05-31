РФ тратит на войну 3% от ВВП: СМИ посчитали, во сколько обходится вторжение в Украину

Боевые действия в XXI веке изменились, не нужно доводить расходы до 50% от ВВП, как это было на пике во время Второй мировой. Техника стала более точной, людей нужно меньше, а еще у президента Путина выборы в следующем году.

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С 24 февраля 2022 года РФ ведет полномасштабную войну против Украины. Погибли тысячи человек, уничтожена инфраструктура на миллиарды долларов. В британской газете The Economist подсчитали, сколько стоит война для Кремля.

В настоящее время бюджет РФ достаточно туманен, особенно военные расходы, поэтому авторы консультировались с экспертами и аналитиками, чтобы примерно составить цифры. Журналисты взяли прогноз российского правительства перед вторжением расходов на оборону и безопасность, а также сравнили их с фактическими расходами. Сейчас война обходится РФ примерно в 67 млрд. в год или 3% ВВП.

По историческим меркам цифра называется мизерной, потому что в издании сравнили пиковые расходы во Второй мировой, Афганистане, Вьетнаме, Афганистане и Корее. На пике Второй мировой войны США тратили на войну около 50% ВВП, а в СССР свыше 61%.

Расходы по отношению к ВВП на пике войн

Есть три причины, почему РФ тратит так мало в процентах к ВВП:

политическая;

экономическая;

экономика обороны.

Кремлю выгодно, что война называлась "специальной военной операцией", а не войной, поэтому боевые действия не могут быть слишком дорогими. Экономически руководство РФ пытается сделать так, чтобы рядовые жители РФ не ощущали войны. Печать денег подтолкнет инфляцию, а это подорвет уровень жизни. То же будет и с ростом налогов. А это все происходит за год до выборов президента, которые должны пройти в 2024 году. Победа Путина кажется несомненной, но он не хочет потенциально смутить население, как это было в 2011 году.

И третья причина гораздо шире — нынешние армии эффективнее тех, что были в XX веке. Им нужно меньше людей, техника становится точнее. Следовательно, нет необходимости тратить значительную долю ВВП на армию, чтобы иметь мощные вооруженные силы.

Напомним, 19 мая СМИ писали, что европейская промышленность не может удовлетворить военные запросы Украины. В месяц Силам обороны требуется от 90 до 140 тысяч боеприпасов.

30 мая в британской разведке заявили, что расходы на армию в РФ выросли до 86,4 млрд долларов.