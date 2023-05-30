Российские расходы на армию выросли до 86,4 млрд долларов, – британская разведка

С начала полномасштабного вторжения РФ засекретила ряд расходов на финансирование войны. Поэтому оценки института SIRPI приблизительны, отмечают в Минобороны Великобритании.

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Российские военные расходы выросли на 9,2%, если сравнить их с 2022 годом до 86,4 млрд долларов. Об этом говорится в отчете британской разведки 30 мая.

25 мая Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIRPI) опубликовал данные о российских военных расходах. Согласно их данных, РФ нарастила финансирование на 9,2% до 86,4 млрд долларов. Это составляет 4,1% ВВП России. Однако отмечается, что настоящие расходы очень неопределенны из-за увеличения секретных статей бюджета. Особенно с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Также причиной неопределенности данных является отсутствие прозрачности в РФ.

Отчет британской разведки 30 мая Фото: Ministry of Defence

РФ только недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов бюджета, приостановленную в мае 2022 года. Однако в британской разведке отмечают, что почти наверняка военные расходы остаются высокими, что создает дополнительное давление на российское правительство.

Напомним, 29 мая в британской разведке писали, что в РФ придумали, как скрыть Керченский мост от "глаз" ВСУ — тренировались маскировать переправу дымовым занавесом. Однако эксперты говорят, что это не слишком эффективно.

27 мая в разведке Британии заявили, что силы ЧВК "Вагнера" выходят из-под Бахмута, о том еще повоюют.